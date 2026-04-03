जहानाबाद में बड़ी अनहोनी टली: PHC के प्रसव कक्ष में लगी भीषण आग, थानाध्यक्ष की सूझबूझ से बचीं कई जानें

Jehanabad News: जहानाबाद के सिकरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रसव कक्ष में शॉर्ट सर्किट से अचानक भीषण आग लग गई, जिससे अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने तत्परता और सूझबूझ दिखाते हुए अग्निशमन यंत्र और बालू की मदद से आग पर काबू पाया. समय पर बिजली आपूर्ति बंद कराकर एक बड़ी अनहोनी टाल दी गई, जिससे सभी मरीज और कर्मचारी सुरक्षित बच गए.
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Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब सिकरिया थाना क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रसव कक्ष में अचानक भीषण आग लग गई. शॉर्ट सर्किट से शुरू हुई इस आग ने कुछ ही पलों में विकराल रूप ले लिया और वहां मौजूद पर्दे, फर्नीचर व बिजली के तार इसकी चपेट में आ गए. धुएं का गुबार उठते ही अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई और मरीजों व कर्मियों में जान बचाने की होड़ लग गई. स्थिति बेहद भयावह हो सकती थी, लेकिन समय रहते राहत कार्य शुरू होने से एक बड़ी अनहोनी टल गई.
पुलिस ने संभाला मोर्चा, दिखाई बहादुरी
घटना की सूचना मिलते ही सिकरिया थानाध्यक्ष चंदा रानी अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचीं. हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बिना समय गंवाए राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया. थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने तेजी से मोर्चा संभाला और आग बुझाने के प्रयास में जुट गए.
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अग्निशमन यंत्र और बालू से पाया काबू
पुलिस टीम ने सबसे पहले अस्पताल में मौजूद अग्निशमन यंत्रों का उपयोग किया. जब आग पूरी तरह नियंत्रित नहीं हो सकी, तो जवानों ने सूझबूझ दिखाते हुए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध बालू का इस्तेमाल किया. कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग की लपटों पर पूरी तरह काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया.
बिजली आपूर्ति ठप कर टाला बड़ा खतरा
हादसे को और गंभीर होने से रोकने के लिए थानाध्यक्ष ने तुरंत बिजली विभाग को सूचना देकर विद्युत आपूर्ति बंद करवाई और शॉर्ट सर्किट के खतरे को खत्म किया. इस त्वरित कार्रवाई से अस्पताल में मौजूद सभी मरीज और कर्मचारी सुरक्षित रहे. स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस बहादुरी और सक्रियता की जमकर सराहना की है.
रिपोर्ट: मुकेश कुमार