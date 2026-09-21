Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH jehanabad
  • /जहानाबाद से पटना-हुलासगंज रूट पर शुरू हुई पिंक बस सेवा, सांसद और विधायक ने दिखाई हरी झंडी

जहानाबाद से पटना-हुलासगंज रूट पर शुरू हुई पिंक बस सेवा, सांसद और विधायक ने दिखाई हरी झंडी

Jehanabad Pink Bus Service: जहानाबाद से पटना-हुलासगंज रूट पर पिंक बस सेवा की शुरूआत हो गई है. इस दौरान सांसद ने जोर देकर कहा कि जब महिलाएं सशक्त होकर आगे बढ़ेंगी, तभी पूरे बिहार का वास्तविक विकास संभव हो सकेगा.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 21, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 12:13 PM IST
जहानाबाद से पटना-हुलासगंज रूट पर शुरू हुई पिंक बस सेवा, सांसद और विधायक ने दिखाई हरी झंडी
Image Credit: जहानाबाद से पटना-हुलासगंज रूट पर शुरू हुई पिंक बस सेवा (जी मीडिया)

About the Author

Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
उपेंद्र कुशवाहा के 'एक हैं तो सेफ हैं' वाले बयान पर राजनीतिक घमासान
2
3
4
5