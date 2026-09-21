/जहानाबाद से पटना-हुलासगंज रूट पर शुरू हुई पिंक बस सेवा, सांसद और विधायक ने दिखाई हरी झंडी

क्षेत्र की महिलाओं को मिले सकेगी राहत

उद्घाटन के मौके पर राजद सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने इस पहल का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बधाई दी और कहा कि यह सरकार की एक अच्छी और जन हितैषी पहल है, जिससे क्षेत्र की महिलाओं को सीधी राहत मिलेगी. सांसद ने जोर देकर कहा कि जब महिलाएं सशक्त होकर आगे बढ़ेंगी, तभी पूरे बिहार का वास्तविक विकास संभव हो सकेगा. वहीं, जदयू विधायक ऋतुराज ने परिवहन मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि छह महीने पहले विधानसभा में मैंने इस रूट पर छात्राओं के लिए बस चलाने की मांग उठाई थी. यह बेहद खुशी की बात है कि यह मांग इतनी जल्दी धरातल पर उतर गई.