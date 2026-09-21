/जहानाबाद से पटना-हुलासगंज रूट पर शुरू हुई पिंक बस सेवा, सांसद और विधायक ने दिखाई हरी झंडी

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जहानाबाद की महिलाओं और छात्राओं के आवागमन को सुरक्षित और सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. जहानाबाद समाहरणालय परिसर से पटना से हुलासगंज भाया जहानाबाद रूट पर विशेष पिंक बस सेवा का विधिवत शुभारंभ कर दिया गया. इस मौके पर सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव, घोसी विधायक ऋतुराज, डीएम और एसपी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया. इस नई बस सेवा के शुरू होने से कॉलेज, कोचिंग और दफ्तर जाने वाली महिलाओं को न केवल सुरक्षित माहौल मिलेगा, बल्कि उनके समय की भी बचत होगी.
क्षेत्र की महिलाओं को मिले सकेगी राहत
उद्घाटन के मौके पर राजद सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने इस पहल का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बधाई दी और कहा कि यह सरकार की एक अच्छी और जन हितैषी पहल है, जिससे क्षेत्र की महिलाओं को सीधी राहत मिलेगी. सांसद ने जोर देकर कहा कि जब महिलाएं सशक्त होकर आगे बढ़ेंगी, तभी पूरे बिहार का वास्तविक विकास संभव हो सकेगा. वहीं, जदयू विधायक ऋतुराज ने परिवहन मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि छह महीने पहले विधानसभा में मैंने इस रूट पर छात्राओं के लिए बस चलाने की मांग उठाई थी. यह बेहद खुशी की बात है कि यह मांग इतनी जल्दी धरातल पर उतर गई.
शुरू किया जाएगा एक और बस का परिचालन
विधायक ने आगे बताया कि छात्राओं और महिलाओं की सुविधा को देखते हुए इसी मार्ग पर बहुत जल्द एक और बस का परिचालन भी शुरू किया जाएगा. वहीं, कार्यक्रम में मौजूद डीएम और एसपी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने भरोसा जताया कि यह सेवा न केवल सफर को आसान बनाएगी, बल्कि महिलाओं को सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन का एक भरोसेमंद विकल्प भी प्रदान करेगी.
रिपोर्ट: मुकेश कुमार