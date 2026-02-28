जहानाबाद पॉक्सो कोर्ट ने दीपू को सुनाई 12 साल की कठोर सजा, पीड़िता को मिलेगा 4 लाख का मुआवजा

Jehanabad News: जहानाबाद जिले में पॉक्सो कोर्ट न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह की अदालत ने शनिवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया. कोर्ट ने नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी दीपू कुमार उर्फ अमन कुमार को कड़ी सजा सुनाई. खचाखच भरे न्यायालय कक्ष में हुई इस सुनवाई के बाद दोषी को कुल 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

​विशेष लोक अभियोजक मुकेश नंदन वर्मा ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि अदालत ने दोषी को दो अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है. ​पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी को 12 साल का कठोर कारावास और 20,000 अर्थदंड की सजा दी गई. अर्थदंड न देने पर 6 महीने की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी.

अपहरण ​भादवि की धारा 366 धारा में 7 साल का कठोर कारावास और 5,000 जुर्माना लगाया गया. जुर्माना न भरने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है. ​न्यायालय ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए पीड़िता के राहत और पुनर्वास पर भी विशेष ध्यान दिया है. न्यायाधीश ने पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत पीड़िता को चार लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने का निर्देश जिला प्रशासन को दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

​दरअसल, काको थाना अंतर्गत 10 नवंबर 2022 को एक नाबालिग लड़की सुबह करीब 4:30 बजे शौच के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी थी, जिसके बाद पीड़िता के पिता ने काको थाने में दीपू कुमार और उसके परिजनों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी.

पिता का आरोप था कि दीपू ने उनकी बेटी को शादी या गलत काम की नियत से बहला-फुसलाकर अगवा किया है. पूछताछ करने पर आरोपी के परिवार ने भी कथित तौर पर धमकी दी थी. वहीं, पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने डॉक्टर, अनुसंधानकर्ता (IO) और अन्य महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही कराई, जिससे दीपू कुमार पर दोष सिद्ध हुआ.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार

यह भी पढ़ें: जहानाबाद कस्टोडियल डेथ: दागी इंस्पेक्टर कैसे बन गया DSP? विधानसभा में उठे सवाल