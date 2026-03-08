Advertisement
Jehanabad News: जहानाबाद पुलिस ने 9 साल से फरार दुष्कर्म आरोपी को किया गिरफ्तार, पहचान छिपाकर गया में रह रहा था

Jehanabad News: जहानाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. दुष्कर्म मामले में 9 साल से फरार आरोपी को गया से गिरफ्तार किया है. आरोपी पहचान छिपाकर गया में रह रहा था.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 08, 2026, 06:36 PM IST

Jehanabad News: कानून के हाथ लंबे होते हैं और अपराधी चाहे पाताल में भी क्यों न छिपा हो, पुलिस उसे ढूंढ ही निकालती है. जहानाबाद की महिला थाना पुलिस ने इस कहावत को सच कर दिखाया है. पुलिस ने दुष्कर्म मामले में पिछले 9 वर्षों से फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी अपराधी को गयाजी के बेलागंज से गिरफ्तार किया है. पकड़ा गया अपराधी शिवदहिन ठाकुर है, जो परस बीघा थाना क्षेत्र के आजाद नगर का निवासी बताया जाता है. 

अपनी पहचान छिपाकर रह रहा था आरोपी
शिवदहिन ठाकुर पर एक महिला के साथ दुष्कर्म का संगीन आरोप था, जिसके बाद से वह लगातार अपनी पहचान छिपाकर पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था. उसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी, जिसे देखते हुए प्रशासन ने उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. इस संबंध में एसपी अपराजित लोहान ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इनामी अपराधी शिवदहिन ठाकुर गया जिले के बेलागंज क्षेत्र में छिपकर रह रहा है. सूचना मिलते ही महिला थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस की एक विशेष टीम गठित की गई और बेलागंज में घेराबंदी कर उसे धर दबोचा गया.

अपराधी को नहीं मिला संभालने का मौका
अचानक हुई इस कार्रवाई से अपराधी को संभलने तक का मौका नहीं मिला. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे जहानाबाद लाया, जहां कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी की जा रही है. 9 साल बाद हुई इस गिरफ्तारी ने न केवल पुलिस के इकबाल को बुलंद किया है, बल्कि अपराधियों को यह कड़ा संदेश भी दिया है कि न्याय की चक्की देर से जरूर चलती है, लेकिन पिसती बहुत महीन है.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार, जहानाबाद

