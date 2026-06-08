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Jehanabad News: जहानाबाद पुलिस को अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. महिला थाना पुलिस ने पिछले 7 सालों से फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी और जिले के टॉप-10 अपराधियों में शुमार शंभु उर्फ अजय यादव को गिरफ्तार कर लिया है. यह गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ से की गई है.
इस बड़ी सफलता को लेकर जहानाबाद की पुलिस अधीक्षक अपराजिता लोहान ने महिला थाना में प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया. जहानाबाद एसपी अपराजित लोहान ने बताया कि यह जहानाबाद पुलिस के लिए लंबे समय से सिरदर्द बना हुआ था.
उन्होंने कहा कि जिले का मोस्ट वांटेड और 25 हजार का इनामी अपराधी का नाम शंभु उर्फ अजय यादव है. महिला थाना कांड संख्या 33/2019 के इस मुख्य आरोपी को पुलिस पिछले 7 सालों से तलाश रही थी. आखिरकार पुलिस टीम ने इसके छिपने के ठिकाने का पता लगाया और छत्तीसगढ़ से इसे धर दबोचा.
मामला वर्ष 2019 का है, जब परस बीघा थाना क्षेत्र के गौछिया के रहने वाले इस अपराधी ने घर में घुसकर सास और बहू के साथ दुष्कर्म जैसी हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया था. इस खौफनाक वारदात के बाद से ही आरोपी लगातार अपनी पहचान छुपाकर राज्यों को बदल-बदल कर फरारी काट रहा था. पुलिस ने इस पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा था और इसे जहानाबाद के टॉप-10 अपराधियों की लिस्ट में डाल दिया था.
एसपी अपराजित लोहान ने बताया कि महिला थाना कांड संख्या 33/19 में 7 साल से फरार चल रहे 25 हजार के इनामी अपराधी शंभु उर्फ अजय यादव को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया गया है. यह जिला के टॉप-10 अपराधियों में शामिल था. इससे पहले भी पुलिस ने दो इनामी अपराधियों पप्पू शव और शिवदहीन ठाकुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा है.