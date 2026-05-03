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जहानाबाद में अजीब वाकया, नक्सली की मूर्ति तोड़ने पहुंची पुलिस को लौटना पड़ा वापस

जहानाबाद के शुकुलचक गांव में पुलिस प्रशासन एक करोड़ के इनामी दिवंगत नक्सली देवकुमार उर्फ अरविंद की प्रतिमा को ध्वस्त करने पहुंचा था. हालांकि, कार्रवाई शुरू होते ही वरीय अधिकारियों के निर्देश पर इसे अचानक रोक दिया गया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 03, 2026, 07:42 PM IST

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जहानाबाद में हाई-वोल्टेज ड्रामा
जहानाबाद में हाई-वोल्टेज ड्रामा

बिहार के जहानाबाद जिले के सिकरिया थाना क्षेत्र के शुकुलचक गांव में रविवार को एक बहुत ही अनोखा मामला सामने आया. यहाँ पुलिस और प्रशासन की टीम एक कुख्यात नक्सली देवकुमार उर्फ अरविंद की मूर्ति को गिराने के लिए भारी लाव-लश्कर के साथ पहुंची थी. गांव में मजिस्ट्रेट और भारी संख्या में पुलिस बल को देखकर हड़कंप मच गया. पुलिस ने जैसे ही मूर्ति को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू की, तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि पूरी कार्रवाई को बीच में ही रोकना पड़ा. अधिकारियों के पास एक फोन कॉल आया और देखते ही देखते पुलिस की टीम बिना मूर्ति तोड़े उलटे पांव वापस लौट गई.

जिस शख्स की मूर्ति को लेकर इतना हंगामा हो रहा है, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था. देवकुमार उर्फ अरविंद एक हार्डकोर नक्सली नेता था. उसके खिलाफ झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार समेत कई राज्यों में दर्जनों संगीन मामले दर्ज थे. सरकार ने उसे पकड़ने के लिए एक करोड़ रुपये का भारी-भरकम इनाम घोषित कर रखा था. मार्च 2018 में झारखंड के जंगलों में बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई थी. उसकी मौत के बाद उसके परिवार वालों ने गांव में अपनी निजी जमीन पर उसकी एक प्रतिमा बनवाई थी.

पुलिस की इस कार्रवाई से गांव के लोग काफी नाराज नजर आए. ग्रामीणों का कहना है कि यह मूर्ति किसी सरकारी जमीन पर नहीं, बल्कि निजी जमीन पर बनी है. लोग हर साल उसकी पुण्यतिथि पर वहां इकट्ठा होकर श्रद्धांजलि देते थे. गांव वालों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब तक राज्य में केवल नीतीश कुमार की सरकार थी, तब तक सब ठीक था, लेकिन भाजपा के सत्ता में शामिल होते ही इस तरह की कार्रवाई की जा रही है. ग्रामीणों ने इसे प्रशासन की मनमानी बताया.

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प्रशासन पूरी तैयारी के साथ बुलडोजर और हथौड़े लेकर पहुंचा था, लेकिन ऐन वक्त पर आए एक फोन ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है. आखिर वह फोन किसका था और कार्रवाई रोकने का आदेश क्यों दिया गया, इस पर अभी तक पुलिस या प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई साफ बयान नहीं दिया है. फिलहाल, बिना किसी तोड़फोड़ के पुलिस बल वापस जा चुका है, लेकिन गांव में तनाव और चर्चाओं का बाजार अभी भी गर्म है.

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