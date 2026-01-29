जहानाबाद में पुलिस पर 24 घंटे में दूसरा हमला, शराब छापेमारी करने गई उत्पाद टीम पर ग्रामीणों ने किया पथराव

बिहार के जहानाबाद जिले में कानून-व्यवस्था की स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, जहां मात्र 24 घंटे के अंतराल में पुलिस टीम पर हमले की यह दूसरी बड़ी घटना है. ताजा मामला गुरुवार की सुबह का है, जब उत्पाद विभाग की टीम शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची थी, लेकिन ग्रामीणों के उग्र प्रतिरोध के कारण टीम को भारी नुकसान उठाना पड़ा.

गुरुवार की अहले सुबह करीब 5:00 बजे उत्पाद विभाग की एक विशेष टीम घोसी थाना क्षेत्र के शेखपुरा-नट टोला गांव पहुंची थी. टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि गांव में बड़े पैमाने पर अवैध महुआ शराब का निर्माण और बिक्री की जा रही है. छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक घर से करीब साढ़े चार लीटर निर्मित शराब और दूसरे घर से भारी मात्रा में कच्चा शराब (जावा महुआ) बरामद किया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके से एक महिला और एक युवक को गिरफ्तार कर लिया. लेकिन जैसे ही पुलिस टीम आरोपियों को लेकर वापस लौटने लगी, गांव के दर्जनों लोगों ने पुलिस वाहनों को घेर लिया और अंधाधुंध ईंट-पत्थर चलाने शुरू कर दिए.

इस अचानक हुए हमले ने पुलिसकर्मियों को संभलने का मौका तक नहीं दिया. ग्रामीणों द्वारा किए गए इस भीषण पथराव में विकास कुमार, चंदन कुमार, संतोष कुमार, मनोज कुमार गुप्ता, अनीश कुमार और अजय कुमार नामक छह सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए. हमले की तीव्रता इतनी अधिक थी कि पुलिस की गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए और जवानों को अपनी जान बचाने के लिए मौके से पीछे हटना पड़ा. सभी घायल पुलिसकर्मियों को तत्काल जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि असामाजिक तत्वों ने सरकारी कार्य में बाधा डालने और अपराधियों को छुड़ाने के नियत से इस वारदात को अंजाम दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- बेतिया से भागलपुर तक 'जीत' की गूंज: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवर्ण समाज में उत्साह

गौरतलब है कि जहानाबाद में पुलिस पर यह हमला तब हुआ है जब ठीक एक दिन पहले, बुधवार को शकुराबाद थाना क्षेत्र के गुलाबगंज बाजार में भी ऐसी ही घटना हुई थी. वहां हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने गई टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया था, जिसमें दो पुलिसकर्मी घायल हुए थे. लगातार हो रही इन वारदातों से स्पष्ट है कि जिले में अपराधियों और कानून तोड़ने वालों के मन से पुलिस का खौफ कम हो रहा है. प्रशासन ने अब इन घटनाओं को गंभीरता से लिया है और वीडियो फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष छापेमारी शुरू कर दी है.