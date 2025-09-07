Jehanabad News: 31 अगस्त से लापता छात्र का पुलिस को अबतक नहीं मिला कोई सुराग, दर-दर भटक रहे पीड़ित परिजन

Jehanabad Student Missing Case: जहानाबाद में पिछले एक सप्ताह से गायब छात्र का पुलिस अब तक पता नहीं लगा सकी है. इससे परिजनों को किसी अनहोनी की आशंका का डर सता रहा है. पीड़ित परिजन अब पुलिस अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं. इसी कड़ी में पीड़ित परिजनों ने शनिवार (06 सितंबर) को एसपी से मिलकर अपनी गुहार लगाई. बता दें कि शकुराबाद थाना क्षेत्र सलारपुर गांव निवासी कौशलेंद्र कुमार यादव का 17 वर्षीय बेटा नीतीश कुमार 31 अगस्त की शाम को रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था. पुलिस अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगी सकी है. इस घटना के बाद नीतीश की मां की हालत खराब है. दिन-रात बेटे की राह देखती मां की आंखें पथरा गई हैं.

पीड़ित परिजनों ने बताया कि नीतीश 12वीं का छात्र है और बीती 31 अगस्त की शाम को गांव के पास ही सलारपुर मोड़ के समीप टहलने के लिए गया था. जहां एक बाइक सवार तीन युवक आये और अपनी बातों में उलझाकर उसे अपने साथ ले गए. इस दौरान लापता छात्र ने गांव के एक अन्य लड़के से अपना मोबाइल मंगवाया और फिर उन लोगों के साथ चला गया. इसके बाद से उसका मोबाइल लगातार बंद है और वह लापता है. परिजनों ने बताया कि नीतीश को इधर उधर काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कही पता नही चला. जिसके बाद इसकी शिकायत शकुराबाद थाने की पुलिस से की.

परिजनों का आरोप है कि एक सप्ताह बीतने के बावजूद पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है, सिर्फ आश्वासन दे रही है. परिजनों को अब अनहोनी की आशंका सता रही है. बताया जाता है कि पुलिस के द्वारा उदयपुरा सहित कई जगह से संदेह के आधार पर उसके दो-तीन दोस्तों को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ किया. पूछताछ के बाद थानाध्यक्ष को कई दिशा-निर्देश भी दिये. हालांकि इस मामले में डीआईओ की टीम भी जुट गयी है. वैज्ञानिक तरीके से भी अनुसंधान किया जा रहा है. वहीं टेक्निकल सेल भी एक्टिव मोड में आ गई है. पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है. फिलहाल इस मामले में अभी तक कोई ठोस सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पायी है. इधर पूछे जाने पर पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार ने बताया कि पुलिस सकुशल बरामदगी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. हर बिंदु पर जांच किया जा रहा है. वहारहाल घटना के एक सप्ताह बाद भी कोई सुराग नहीं मिलना पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौती बनी हुई है.

रिपोर्ट- मुकेश कुमार

