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जहानाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई: गिट्टी की आड़ में शराब तस्करी का खेल खत्म, 240 बोतल बीयर बरामद

Jehanabad News: जहानाबाद में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिट्टी से भरे ट्रक के नीचे छिपाकर लाई जा रही 240 बोतल बीयर जब्त की. ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है. पूछताछ में खुलासा हुआ कि शराब की खेप झारखंड के हंटरगंज से लाई गई थी और जहानाबाद में डिलीवर की जानी थी.

Written ByMukesh KumarEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 07, 2026, 06:07 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 06:07 AM IST
जहानाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई: गिट्टी की आड़ में शराब तस्करी का खेल खत्म, 240 बोतल बीयर बरामद
Image Credit: जहानाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई: गिट्टी की आड़ में शराब तस्करी का खेल खत्म, 240 बोतल बीयर बरामदSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

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