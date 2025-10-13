Advertisement
चुनाव से पहले जहानाबाद पुलिस अलर्ट, कड़ौना चेक पोस्ट पर जांच के दौरान ₹3.99 लाख नकद बरामद

Bihar News: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जहानाबाद जिला प्रशासन सतर्क है. कड़ौना चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान ₹3.99 लाख से अधिक नकद जब्त की गई है. पुलिस ने नकदी जब्त कर व्यक्ति से पूछताछ शुरू कर दी है. चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत कार्रवाई की जा रही है.

चुनाव से पहले जहानाबाद पुलिस अलर्ट
Bihar News: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जहानाबाद जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है. चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के उद्देश्य से सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में कड़ौना थाना क्षेत्र के कड़ौना चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान एक कार से तीन लाख 99 हजार 500 रुपये की नकदी बरामद की गई है. पुलिस ने उक्त नकदी को जब्त कर जांच शुरू कर दी है.

ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से लगातार की जा रही है. कल भी इसी तरह की जांच में दो लाख 33 हजार रुपये जब्त किए गए थे. अधिकारी ने कहा कि पकड़े गए व्यक्ति से नकदी के स्रोत और उपयोग के संबंध में पूछताछ की जा रही है. यदि वह संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया, तो चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

निर्वाचन आयोग द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव के दौरान कोई भी व्यक्ति यदि 50,000 रुपये से अधिक नकद लेकर चलता है, तो उसके पास उसका स्रोत और उपयोग बताने वाले वैध दस्तावेज होना अनिवार्य है. इस मामले में मजिस्ट्रेट और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की गई कार्रवाई के बाद अन्य चेक पोस्टों पर भी निगरानी और तेज कर दी गई है.

प्रशासन यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि कोई भी राजनीतिक दल या व्यक्ति मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अवैध नकदी, शराब या अन्य सामग्री का उपयोग न कर सके. साथ ही, प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि यदि कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि या धन के दुरुपयोग की आशंका हो, तो उसकी सूचना तुरंत प्रशासन या नजदीकी पुलिस स्टेशन को दें

इनपुट: मुकेश कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

