जहानाबाद पुलिस का 'ऑपरेशन मुस्कान', 103 लोगों को मिले उनके खोए हुए मोबाइल

जहानाबाद जिले की पुलिस ने एक बहुत ही प्यारा काम किया है, जिसे 'ऑपरेशन मुस्कान' नाम दिया गया है. इस खास मुहिम के तहत पुलिस ने उन लोगों के चेहरे पर मुस्कान वापस ला दी है जिनके मोबाइल फोन कहीं खो गए थे या गिर गए थे. जहानाबाद के एसपी (SP) अपराजित लोहान की अगुवाई में पुलिस टीम ने कड़ी मेहनत की और कुल 103 मोबाइल फोन ढूंढ निकाले. ये सभी फोन उन लोगों को वापस सौंप दिए गए हैं जो इनके मिलने की उम्मीद पूरी तरह छोड़ चुके थे. जब पुलिस दफ्तर में लोगों को उनके फोन वापस मिले, तो कई लोगों की आँखों में खुशी के आँसू आ गए.

18 लाख से ज्यादा की कीमत के हैं ये फोन

पुलिस ने जो 103 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, उनकी कुल कीमत करीब 18 लाख 54 हजार रुपये बताई जा रही है. एसपी साहब ने खुद अपने हाथों से ये फोन लोगों को दिए. पुलिस के लिए यह काम आसान नहीं था. जिले के अलग-अलग थानों में फोन गुम होने की खबरें लिखवाई गई थीं. इसके बाद पुलिस की एक खास टीम (टेक्निकल सेल) ने कंप्यूटर और नई तकनीक की मदद से इन फोनों को ट्रैक करना शुरू किया. पुलिस ने न केवल जहानाबाद, बल्कि जिले के बाहर से भी इन फोनों को ढूंढ निकाला और फिर उनके असली मालिकों को बुलाकर उन्हें सौंप दिया.

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भैंस बेचकर खरीदा था मोबाइल, वापस पाकर रो पड़ी महिला

इस कार्यक्रम के दौरान एक बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी सामने आई. एक व्यक्ति ने बताया कि उन्होंने अपनी भैंस बेचकर 32 हजार रुपये जमा किए थे ताकि अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एक अच्छा मोबाइल खरीद सकें. लेकिन धान की ओसौनी (सफाई) करते समय वह कीमती मोबाइल कहीं गुम हो गया था. वह परिवार बहुत दुखी था क्योंकि उनकी मेहनत की कमाई चली गई थी. जैसे ही पुलिस ने उन्हें फोन वापस दिया, उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और उन्होंने दिल से पुलिस को 'थैंक्यू' कहा. उनके लिए यह सिर्फ एक फोन नहीं, बल्कि उनके बच्चों का भविष्य था.

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एसपी अपराजित लोहान ने कहा कि पुलिस का काम सिर्फ चोरों को पकड़ना नहीं है, बल्कि आम लोगों की छोटी-बड़ी परेशानियों को दूर करना भी है. 'ऑपरेशन मुस्कान' का मकसद ही यही है कि लोगों का पुलिस पर भरोसा बढ़े. जब लोगों को अपना खोया हुआ सामान वापस मिलता है, तो उन्हें महसूस होता है कि पुलिस उनके साथ खड़ी है. फोन वापस पाने वाले लोगों ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं था कि पुलिस उनके छोटे से मोबाइल के लिए इतनी मेहनत करेगी. इस काम से जहानाबाद पुलिस की पूरे जिले में खूब तारीफ हो रही है.