Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH jehanabad
  • /जहानाबाद पुलिस ने तो हद कर दी! निर्दोष युवक को हत्या के प्रयास में सलाखों के पीछे धकेल दिया, जानिए पूरा मामला

जहानाबाद पुलिस ने तो हद कर दी! निर्दोष युवक को हत्या के प्रयास में सलाखों के पीछे धकेल दिया, जानिए पूरा मामला

Jehanabad Police: जहानाबाद पुलिस ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए बिना किसी ठोस सबूत और बिना जख्म जांच प्रतिवेदन के ही भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (हत्या का प्रयास) के तहत मामले को सत्य मान लिया और रिशु राज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.

Written ByMukesh KumarEdited By:Shailendra
Published: Jun 10, 2026, 08:35 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 08:35 PM IST
जहानाबाद पुलिस ने तो हद कर दी! निर्दोष युवक को हत्या के प्रयास में सलाखों के पीछे धकेल दिया, जानिए पूरा मामला
Image Credit: जहानाबाद पुलिस ने निर्दोष युवक को हत्या के प्रयास में सलाखों के पीछे धकेल दिया (File Photo)

About the Author

Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
CM सम्राट चौधरी ने एक क्लिक में भेजे 4 लाख पेंशनधारियों के खाते में 47.15 करोड़ रुपए
CM Samrat Choudhary14 min ago
2
Haji Parvez Siddiqui47 min ago
3
Motihari News2 hrs ago
4
Jharkhand Rajya Sabha Elections 20262 hrs ago
5
Bihar News3 hrs ago