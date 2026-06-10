Jehanabad News: बिहार की मित्र पुलिसिंग और कानून व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. जहानाबाद में पुलिसिया तंत्र की क्रूरता, घोर लापरवाही का एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पूरे पुलिस महकमे को शर्मसार कर दिया है. यहां पुलिस अधिकारियों ने बिना किसी पर्याप्त साक्ष्य, बिना जख्म प्रतिवेदन और बिना किसी उचित अनुसंधान के एक निर्दोष युवक को हत्या के प्रयास जैसी संगीन धारा में जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया. ​इस अमानवीय और कानून-विरुद्ध कृत्य की भनक जब मगध क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक विकास वैभव को लगी, तो उन्होंने खाकी के इस काले खेल पर जोरदार हथौड़ा चलाया है. आईजी ने तत्परता दिखाते हुए सदर अंचल निरीक्षक और केस के अनुसंधानकर्ता को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. पूरा मामला नगर थाना कांड संख्या 336/25 से जुड़ा हुआ है.