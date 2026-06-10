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Jehanabad News: बिहार की मित्र पुलिसिंग और कानून व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. जहानाबाद में पुलिसिया तंत्र की क्रूरता, घोर लापरवाही का एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पूरे पुलिस महकमे को शर्मसार कर दिया है. यहां पुलिस अधिकारियों ने बिना किसी पर्याप्त साक्ष्य, बिना जख्म प्रतिवेदन और बिना किसी उचित अनुसंधान के एक निर्दोष युवक को हत्या के प्रयास जैसी संगीन धारा में जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया. इस अमानवीय और कानून-विरुद्ध कृत्य की भनक जब मगध क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक विकास वैभव को लगी, तो उन्होंने खाकी के इस काले खेल पर जोरदार हथौड़ा चलाया है. आईजी ने तत्परता दिखाते हुए सदर अंचल निरीक्षक और केस के अनुसंधानकर्ता को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. पूरा मामला नगर थाना कांड संख्या 336/25 से जुड़ा हुआ है.
पुलिस विभाग की तरफ से जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, महमदपुर निवासी पीड़ित युवक रिशु राज ने इस पूरे अन्याय के खिलाफ पुलिस महानिरीक्षक से गुहार लगाई थी. 9 जून को जब आईजी ने इस मामले की गहन समीक्षा की, तो फाइल खुलते ही खुद उनके भी होश उड़ गए. जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि यह मामला कोर्ट परिवाद के आधार पर दर्ज किया गया था, लेकिन जिस परिवादी के नाम पर केस हुआ, उसे खुद प्राथमिकी दर्ज होने की हवा तक नहीं थी. इसके बावजूद पुलिस अधिकारियों ने घर बैठे ही केस डायरी में परिवादी और गवाहों के मनगढ़ंत और फर्जी बयान अंकित कर दिए.
पुलिस का मनमानापन यहीं नहीं रुका. किसी भी मारपीट या जानलेवा हमले के मामले में जख्म प्रतिवेदन सबसे बड़ा आधार होती है, लेकिन जहानाबाद पुलिस ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए बिना किसी ठोस सबूत और बिना जख्म जांच प्रतिवेदन के ही भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (हत्या का प्रयास) के तहत मामले को सत्य मान लिया और रिशु राज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और बिना किसी जांच के कोर्ट में चार्जशीट भी समर्पित कर दिया गया.
पुलिस महानिरीक्षक ने इसे खाकी की घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता का सबसे घटिया उदाहरण बताया है. आईजी के कड़े रुख के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. इस अमानवीय कार्रवाई के तहत नगर अंचल पुलिस निरीक्षक रघुनाथ प्रसाद और नगर थाना के पुलिस अवर निरीक्षक सह केस के आईओ श्रीकांत कुमार सिन्हा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है. निलंबन अवधि में इन्हें सिर्फ सामान्य जीवन यापन भत्ता मिलेगा. इसके साथ ही दोनों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं.
वहीं, तत्कालीन नगर थानाध्यक्ष भी इस लपेटे में आ गए हैं. रिशु राज की ओर से पहले की गई शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने के मामले को आईजी ने बेहद गंभीरता से लिया है. उन्होंने एसपी अपराजित लोहान को निर्देश दिया है कि तत्कालीन थानाध्यक्ष की भूमिका की जांच कर दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ भी सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए. पुलिस महानिरीक्षक ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अनुसंधान में लापरवाही, पक्षपात या विधि-विरुद्ध कार्रवाई किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी.
अब सवाल यह है कि रिशु राज की बदनामी और प्रताड़ना का हिसाब कौन देगा? क्या कानून की रक्षा करने वाली पुलिस जब खुद ही फर्जी दस्तावेज और झूठी कहानियां रचकर किसी निर्दोष की जिंदगी तबाह करने लगे, तो आम जनता न्याय के लिए कहां जाए?