जहानाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लकड़ी की कुन्नी लदे ट्रक से 511 कार्टन बीयर बरामद, हरियाणा से मुजफ्फरपुर जा रही खेप जब्त

Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद जिले में शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. राज्य में लागू पूर्ण शराबबंदी कानून को ठेंगा दिखाने की कोशिश कर रहे तस्करों की एक बड़ी साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है. लकड़ी की आड़ में हरियाणा से बिहार लाई जा रही बीयर की एक विशाल खेप को पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर जब्त कर लिया है.

जहानाबाद जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मठिया गांव के पास एनएच-22 पर पुलिस ने एक ट्रक को रोककर तलाशी ली, जिसमें से भारी मात्रा में विदेशी बीयर बरामद हुई है. दरअसल, तस्करों ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए ट्रक के ऊपर लकड़ी की कुन्नी की बोरियां लाद रखी थीं. ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि ट्रक में केवल जलावन की लकड़ी ले जाई जा रही है, लेकिन जब पुलिस ने संदेह के आधार पर गहराई से तलाशी ली, तो बोरियों के नीचे छिपाकर रखे गए 511 कार्टन विदेशी बीयर बरामद हुए. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त कर लिया और थाने ले आई.

इस पूरी कार्रवाई के पीछे पटना मद्यनिषेध विभाग की सटीक खुफिया जानकारी का बड़ा हाथ रहा. विभाग को पहले ही गुप्त सूचना मिली थी कि गया की ओर से एक संदिग्ध ट्रक बिहार में प्रवेश कर रहा है, जिसमें शराब की एक बड़ी खेप लदी हुई है. इस सूचना की गंभीरता को देखते हुए जहानाबाद के नगर थाना पुलिस को तुरंत अलर्ट किया गया. पुलिस ने मठिया गांव के समीप घेराबंदी कर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसके परिणामस्वरूप हरियाणा से मुजफ्फरपुर जा रही इस बड़ी खेप को पकड़ने में सफलता मिली.

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ट्रक की जब्ती के साथ ही पुलिस ने मौके से दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जो इस तस्करी में शामिल थे. पकड़े गए आरोपियों की पहचान मुजफ्फरपुर निवासी चालक धर्मेंद्र कुमार और उपचालक कर्णाव कुमार के रूप में हुई है. पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि बीयर की यह खेप हरियाणा से लोड की गई थी और इसे मुजफ्फरपुर पहुंचाया जाना था. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस सिंडिकेट का मुख्य सरगना कौन है और मुजफ्फरपुर में यह खेप किसे सौंपी जानी थी.

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जहानाबाद के पुलिस अधीक्षक (SP) अपराजित लोहान ने इस बड़ी सफलता पर स्पष्ट किया कि शराब तस्करी के खिलाफ अभियान और तेज किया जाएगा. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है ताकि इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचा जा सके. एसपी ने जिले के सभी प्रवेश द्वारों और सीमाओं पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि किसी भी सूरत में अवैध शराब का कारोबार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इस बरामदगी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि तस्कर नए-नए हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन पुलिस की सतर्कता उन पर भारी पड़ रही है.