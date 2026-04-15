जहानाबाद पुलिस ने दो लूटकांडों का किया पर्दाफाश, गिरोह के 4 शातिर अपराधी गिरफ्तार

जहानाबाद जिले में लगातार हो रही लूट की वारदातों के बीच पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने हाल ही में हुए दो अलग-अलग लूटकांडों का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के चार सक्रिय सदस्यों को दबोच लिया है. इसके साथ ही लूटी गई स्कूटी को खरीदने वाले एक कबाड़ संचालक को भी गिरफ्तार किया गया है. पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों के बीच हड़कंप मच गया है.

घोसी एसडीपीओ-2 संजीव कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि जहानाबाद में अपराधियों ने दो प्रमुख घटनाओं को अंजाम दिया था. पहली घटना होली के समय चुनुकपुर पुल के पास हुई थी, जहां रमेश कुमार नामक व्यक्ति से मोबाइल और 3500 रुपये नकद लूट लिए गए थे. वहीं दूसरी घटना 9 अप्रैल को मननपुर मोड़ के पास घटी थी, जहां अपराधियों ने हथियार के बल पर नालंदा निवासी रोशन कुमार से उनकी स्कूटी और मोबाइल छीन लिया था. इन वारदातों के बाद इलाके में काफी दहशत थी और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे थे.

लगातार हो रही घटनाओं को देखते हुए एसपी के निर्देश पर घोसी थानाध्यक्ष शैलेश कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था. पुलिस ने वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी सुरागों का सहारा लेते हुए छापेमारी की और गिरोह के सदस्यों को चिन्हित किया. गिरफ्तार किए गए अपराधियों की पहचान लक्ष्मण कुमार उर्फ विकास कुमार, सोनू कुमार, दीपक कुमार और कुणाल कुमार के रूप में हुई है. इनमें लक्ष्मण और सोनू घोसी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जबकि दीपक नालंदा और कुणाल पटना का निवासी है. इनके पास से लूटे गए दो मोबाइल भी बरामद कर लिए गए हैं.

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पूछताछ के दौरान अपराधियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने लूटी गई स्कूटी को एक कबाड़खाने में बेच दिया था. पुलिस ने अपराधियों की निशानदेही पर तुरंत कार्रवाई करते हुए कबाड़ संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि, गिरोह का एक और सदस्य अभी पुलिस की पकड़ से दूर है. एसडीपीओ ने भरोसा दिलाया है कि फरार अपराधी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और उसे भी जल्द ही सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा. इस कार्रवाई के बाद जहानाबाद-एकंगरसराय मुख्य मार्ग पर चलने वाले राहगीरों ने राहत की सांस ली है.

इनपुट- मुकेश कुमार