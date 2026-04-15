Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3179922
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

जहानाबाद पुलिस ने दो लूटकांडों का किया पर्दाफाश, गिरोह के 4 शातिर अपराधी गिरफ्तार

जहानाबाद जिले की घोसी पुलिस ने हाल के दिनों में हुई दो लूट की घटनाओं का सफल खुलासा किया है. पुलिस ने चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो पटना, नालंदा और जहानाबाद के रहने वाले हैं. इनके पास से लूटे गए मोबाइल बरामद हुए हैं और लूटी गई स्कूटी खरीदने वाले कबाड़ संचालक को भी हिरासत में लिया गया है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 15, 2026, 06:10 PM IST

Trending Photos

जहानाबाद पुलिस का बड़ा प्रहार
जहानाबाद पुलिस का बड़ा प्रहार

जहानाबाद जिले में लगातार हो रही लूट की वारदातों के बीच पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने हाल ही में हुए दो अलग-अलग लूटकांडों का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के चार सक्रिय सदस्यों को दबोच लिया है. इसके साथ ही लूटी गई स्कूटी को खरीदने वाले एक कबाड़ संचालक को भी गिरफ्तार किया गया है. पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों के बीच हड़कंप मच गया है.

घोसी एसडीपीओ-2 संजीव कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि जहानाबाद में अपराधियों ने दो प्रमुख घटनाओं को अंजाम दिया था. पहली घटना होली के समय चुनुकपुर पुल के पास हुई थी, जहां रमेश कुमार नामक व्यक्ति से मोबाइल और 3500 रुपये नकद लूट लिए गए थे. वहीं दूसरी घटना 9 अप्रैल को मननपुर मोड़ के पास घटी थी, जहां अपराधियों ने हथियार के बल पर नालंदा निवासी रोशन कुमार से उनकी स्कूटी और मोबाइल छीन लिया था. इन वारदातों के बाद इलाके में काफी दहशत थी और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे थे.

लगातार हो रही घटनाओं को देखते हुए एसपी के निर्देश पर घोसी थानाध्यक्ष शैलेश कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था. पुलिस ने वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी सुरागों का सहारा लेते हुए छापेमारी की और गिरोह के सदस्यों को चिन्हित किया. गिरफ्तार किए गए अपराधियों की पहचान लक्ष्मण कुमार उर्फ विकास कुमार, सोनू कुमार, दीपक कुमार और कुणाल कुमार के रूप में हुई है. इनमें लक्ष्मण और सोनू घोसी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जबकि दीपक नालंदा और कुणाल पटना का निवासी है. इनके पास से लूटे गए दो मोबाइल भी बरामद कर लिए गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- उठे सवाल: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण से निशांत कुमार ने क्यों बनाई दूरी?

पूछताछ के दौरान अपराधियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने लूटी गई स्कूटी को एक कबाड़खाने में बेच दिया था. पुलिस ने अपराधियों की निशानदेही पर तुरंत कार्रवाई करते हुए कबाड़ संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि, गिरोह का एक और सदस्य अभी पुलिस की पकड़ से दूर है. एसडीपीओ ने भरोसा दिलाया है कि फरार अपराधी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और उसे भी जल्द ही सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा. इस कार्रवाई के बाद जहानाबाद-एकंगरसराय मुख्य मार्ग पर चलने वाले राहगीरों ने राहत की सांस ली है.

इनपुट- मुकेश कुमार

TAGS

Jehanabad news

Trending news

Jehanabad news
जहानाबाद पुलिस ने दो लूटकांडों का किया पर्दाफाश, गिरोह के 4 शातिर अपराधी गिरफ्तार
Bokaro Rail Accident
बोकारो में मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतरे, बिजली का पोल उखड़ा, मची अफरा-तफरी
Bokaro Rail Accident
बोकारो में मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतरे, बिजली का पोल उखड़ा, मची अफरा-तफरी
nishant kumar
उठे सवाल: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण से निशांत कुमार ने क्यों बनाई दूरी?
Samrat Chaudhary
सम्राट चौधरी मिसाल हैं उन युवाओं के लिए, जो पिता के सपनों को मंजिल बना लेते हैं
nitish kumar
बिहार में सरकारी वेबसाइटों से हटी नीतीश की तस्वीर, अब हर तरफ दिख रहे सम्राट चौधरी
CM Samrat Chaudhary
सीएम सम्राट का बड़ा फैसला, गृह मंत्रालय BJP के पास, JDU मंत्रियों के विभागों का ऐलान
Samrat Choudhary
नालंदा ने गोपालगंज से छीना था 'सरकारी जिले' का 'तमगा', अब मुंगेर के सिर सजा यह 'ताज'
Jharkhand news
रांची में गूंजा 'पंचायत से पार्लियामेंट' का नारा: संजय सेठ का महिला आरक्षण पर हुंकार
Jharkhand news
रांची में गूंजा 'पंचायत से पार्लियामेंट' का नारा: संजय सेठ का महिला आरक्षण पर हुंकार