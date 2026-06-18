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Jehanabad News: निजी नर्सिंग होम में लापरवाही से प्रसूता की मौत, परिजनों का भारी हंगामा, शव को सड़क पर रख किया जाम

Jehanabad News: जहानाबाद में निजी नर्सिंग होम की कथित लापरवाही से प्रसूता की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ. आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की और शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया. घटना के बाद डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी फरार हो गए.

Written ByMukesh KumarEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 18, 2026, 07:04 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:04 AM IST
Jehanabad News: निजी नर्सिंग होम में लापरवाही से प्रसूता की मौत, परिजनों का भारी हंगामा, शव को सड़क पर रख किया जाम
Image Credit: Jehanabad News: निजी नर्सिंग होम में लापरवाही से प्रसूता की मौत, परिजनों का भारी हंगामा, शव को सड़क पर रख किया जाम

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Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

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