/Jehanabad News: निजी नर्सिंग होम में लापरवाही से प्रसूता की मौत, परिजनों का भारी हंगामा, शव को सड़क पर रख किया जाम

इस दौरान डॉक्टरों ने खून की कमी का हवाला देते हुए रक्त चढ़ाने की बात कही, लेकिन पर्याप्त चिकित्सीय सुविधा और संवेदनशीलता के अभाव में महिला ने दम तोड़ दिया. जैसे ही परिजनों को महिला की मौत की खबर मिली, अस्पताल परिसर में चीख-पुकार मच गई. आक्रोशित परिजनों ने नर्सिंग होम प्रबंधन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया. इसी बीच खुद को घिरता देख डॉक्टर और पूरा स्टाफ क्लीनिक में ताला बंद कर मौके से भाग निकला, जिससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया. नर्सिंग होम कर्मियों के भागने से नाराज लोगों ने क्लीनिक के बाहर तोड़फोड़ की और बाद में मुआवजे एवं दोषी डॉक्टरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव को सड़क पर रख दिया.