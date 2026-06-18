/Jehanabad News: निजी नर्सिंग होम में लापरवाही से प्रसूता की मौत, परिजनों का भारी हंगामा, शव को सड़क पर रख किया जाम

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Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद के एक निजी नर्सिंग होम में इलाज में लापरवाही के कारण एक प्रसूता की मौत हो गई. महिला की मौत से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने नर्सिंग होम में जमकर तोड़फोड़ की और उसके बाद शव को सड़क पर रखकर घंटों मुख्य मार्ग जाम कर दिया. घटना के बाद से ही नर्सिंग होम के संचालक, डॉक्टर और सभी स्वास्थ्यकर्मी क्लीनिक बंद कर मौके से फरार हो गए हैं. घटना नगर थाना क्षेत्र के अस्पताल मोड़ के समीप की है. मृतका की पहचान काको थाना क्षेत्र के बारा गांव निवासी मो. इसराफिल अंसारी की 30 वर्षीय पत्नी रेशमा प्रवीण के रूप में हुई है.
परिजनों ने बताया कि बुधवार सुबह रेशमा को प्रसव पीड़ा होने पर इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया था. आरोप है कि सदर अस्पताल परिसर में सक्रिय बिचौलियों या कर्मियों द्वारा परिजनों को बहला-फुसलाकर अस्पताल मोड़ के पास स्थित एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया गया. नर्सिंग होम में चिकित्सकों द्वारा आनन-फानन में ऑपरेशन के माध्यम से प्रसव कराया गया, जिसमें रेशमा ने एक बच्ची को जन्म दिया. परिजनों के अनुसार, डिलीवरी के कुछ ही देर बाद रेशमा की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी. उन्होंने डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन से बेहतर इलाज की गुहार लगाई, लेकिन स्थिति लगातार गंभीर होती चली गई.
इस दौरान डॉक्टरों ने खून की कमी का हवाला देते हुए रक्त चढ़ाने की बात कही, लेकिन पर्याप्त चिकित्सीय सुविधा और संवेदनशीलता के अभाव में महिला ने दम तोड़ दिया. जैसे ही परिजनों को महिला की मौत की खबर मिली, अस्पताल परिसर में चीख-पुकार मच गई. आक्रोशित परिजनों ने नर्सिंग होम प्रबंधन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया. इसी बीच खुद को घिरता देख डॉक्टर और पूरा स्टाफ क्लीनिक में ताला बंद कर मौके से भाग निकला, जिससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया. नर्सिंग होम कर्मियों के भागने से नाराज लोगों ने क्लीनिक के बाहर तोड़फोड़ की और बाद में मुआवजे एवं दोषी डॉक्टरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव को सड़क पर रख दिया.
व्यस्त अस्पताल मोड़ पर शव रखकर जाम किए जाने के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह बाधित हो गया. इस दौरान आने-जाने वाले राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस अधिकारियों ने आक्रोशित लोगों को काफी मशक्कत के बाद समझा-बुझाकर तथा उचित कानूनी कार्रवाई का आश्वासन देकर घंटों बाद जाम समाप्त कराया. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. पुलिस प्रशासन का कहना है कि परिजनों की शिकायत और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर फरार डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.