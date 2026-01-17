नीट छात्रा मौत मामले में जहानाबाद में भारी उबाल, दोषियों को फांसी देने की उठी मांग

पटना में पढ़ाई कर रही जहानाबाद की बेटी के साथ हुए जघन्य अपराध के खिलाफ स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया है. राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सामाजिक फाउंडेशन के नेतृत्व में कारगिल चौक पर एक विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया. इस धरने में बड़ी संख्या में महिलाएं, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल हुए. लोगों का कहना है कि जिस बेटी को उन्होंने बेहतर भविष्य के लिए पटना भेजा था, उसके साथ हुई इस अमानवीय घटना ने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया है. प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि इस मामले में किसी भी अपराधी को बख्शा न जाए.

इस धरने में शामिल होने के लिए कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह भी पहुंचे. उन्होंने पीड़िता के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और बिहार सरकार की कानून-व्यवस्था पर जमकर हमला बोला. डॉ. सिंह ने कहा कि यह बहुत ही शर्मनाक है कि जहाँ राज्य के मुख्यमंत्री और बड़े अधिकारी बैठते हैं, वहां एक छात्रा सुरक्षित नहीं है. उन्होंने इस घटना को "मानवता को झकझोर देने वाली दरिंदगी" करार दिया और कहा कि ग्रामीण इलाकों के लोग अपने बच्चों को बड़े शहरों में शिक्षा के लिए भेजते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं उनके भरोसे को तोड़ देती हैं.

डॉ. सिंह ने पुलिस और प्रशासन पर मामले को दबाने का गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि शुरुआत में इस मामले को आत्महत्या या सामान्य मौत बताने की कोशिश की जा रही थी और पुलिस "लीपा-पोती" में जुटी थी. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस के दावों की पोल खुल गई है, जिसमें यौन हिंसा और गैंगरेप की पुष्टि की बात सामने आई है. उन्होंने एसआईटी (SIT) के गठन को केवल एक औपचारिक कार्रवाई बताया और कहा कि दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए. साथ ही, उन्होंने उन डॉक्टरों और अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की जिन्होंने इलाज या रिपोर्ट में लापरवाही बरती