Jehanabad News: 23 करोड़ रुपये से हाईटेक हो रहा जहानाबाद रेलवे स्टेशन, निर्माण कार्य में सुस्ती पर DRM ने लगाई फटकार

Jehanabad Railway Station Renovation: अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जहानाबाद रेलवे स्टेशन को हाई-टेक किया जा रहा है. दिसंबर 2023 से निर्माण कार्य चल रहा है. बुधवार (10 सितंबर) को दानापुर रेल मंडल के डीआरएम विनोद कुमार ने स्टेशन का औचक निरीक्षण किया और निर्माण कार्यों का जायजा लिया. इस दौरान डीआरएम ने गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्यों को समय पर पूरा कराने के निर्देश दिए. बता दें कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 23 करोड़ की लागत से स्टेशन के पुनर्निमाण का कार्य चल रहा है. मिशन गति शक्ति के तहत स्टेशन के नये भवन के साथ ही यात्री सुविधाओं के विस्तार का कार्य कराया जा रहा है.

इन कार्यों को कई महीने पहले ही पूरा करा लेना था, लेकिन निर्माण कार्यों की रफ्तार काफी धीमी होने के कारण अब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है. ऐसे में यात्रियों को बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित होना पड़ रहा है. डीआरएम ने निर्माण कार्य में लगे एजेंसी को गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा कराने को कहा. स्टेशन परिसर में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के बाद डीआरएम ने प्लेटफार्म एक और तीन का भी जायजा लिया.

इस दौरान डीआरएम ने प्लेटफार्म नंबर-3 के पश्चिमी इलाके में चारदीवारी नही रहने को लेकर चार दीवारी करने का निर्देश दिए. साथ ही निरीक्षण के दौरान उपस्थित अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिये है. निरीक्षण के क्रम में रेल मंडल के अन्य कई अधिकारी के अलावे स्थानीय अधिकारी उपस्थित थे. दरअसल बताया गया कि डीआरएम गया से पटना लौटने के क्रम में जहानाबाद स्टेशन पहुंचे और मौके पर चल रहे कार्यों की स्थिति की समीक्षा की.

रिपोर्ट- मुकेश कुमार

