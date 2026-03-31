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जहानाबाद: 'राहु-केतु की तरह चल रही बिहार सरकार', NDA पर RJD विधायक राहुल कुमार का हमला

Jehanabad News: राजद विधायक राहुल कुमार ने वर्तमान सरकार की तुलना राहु-केतु से करते हुए कहा कि बिहार में विकास पर ग्रहण लग चुका है और जनता के काम पूरी तरह ठप पड़ गए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि इस सियासी खींचतान में जनता पिस रही है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 31, 2026, 06:51 AM IST

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राजद विधायक राहुल कुमार
राजद विधायक राहुल कुमार

RJD MLA Rahul Kumar On Nitish Kumar Resign: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एमएलसी पद से इस्तीफे के बाद बिहार में सियासी भूचाल आ गया है. विपक्ष इसे लेकर भाजपा पर हमलावर है. विपक्ष का आरोप है कि भाजपा ने साजिश करके नीतीश कुमार को हटाया है. इसी कड़ी में जहानाबाद के राजद विधायक राहुल कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन पर तीखा हमला बोला है. राजद विधायक ने वर्तमान सरकार की तुलना राहु-केतु से करते हुए कहा कि बिहार में विकास पर ग्रहण लग चुका है और जनता के काम पूरी तरह ठप पड़ गए हैं. 

राजद विधायक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया पर गहरा रोष व्यक्त किया. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार के साथ हमने और हमारे नेता तेजस्वी यादव ने काम किया है. उन्होंने बिहार के लिए काम किया, चाहे वह किसी के हक में हो या खिलाफ, लेकिन जिस तरह उन्हें धकिया कर पद से हटाया गया, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. वे इस तरह के व्यवहार के हकदार नहीं थे. राजद विधायक राहुल कुमार ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े किए. 

ये भी पढ़ें- नीतीश का इस्तीफा सिर्फ एक प्रक्रिया: मंत्रियों ने माना, NDA ही तय करेगा भविष्य का CM

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उन्होंने दावा किया कि इस्तीफे की कॉपी में मुख्यमंत्री का नाम तक टाइप नहीं था, बल्कि नाम की जगह खाली छोड़ दी गई थी. जिसे बाद में कलम से भरा गया. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने 25 साल पहले ही इस्तीफा लिखवाकर रख लिया था और आज उसे पेश कर दिया गया. यह पूरी प्रक्रिया संदेह के घेरे में है. एनडीए गठबंधन पर निशाना साधते हुए राहुल कुमार ने कहा कि वर्तमान सरकार राहु-केतु की तरह काम कर रही है. एक का धड़ है तो दूसरा सिर, दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है. 

उन्होंने आरोप लगाया कि इस सियासी खींचतान में जनता पिस रही है. पिछले एक-डेढ़ महीने से बिहार में सारे सरकारी कार्य ठप हैं. ठेकेदारों का भुगतान रुक गया है, जिससे मजदूरों को पैसे नहीं मिल रहे हैं. विधायक ने चेतावनी दी कि बिहार की स्थिति आने वाले समय में और भी बदतर होने वाली है. वही निशांत कुमार की एंट्री पर विधायक ने स्पष्ट किया कि जो लोग नीतीश कुमार के वास्तविक शुभचिंतक हैं, उनके अंदर इस अपमान को लेकर भारी रोष है.

रिपोर्ट- मुकेश कुमार

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