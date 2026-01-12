Jehanabad News: राजद सांसद सुरेंद्र यादव ने यादव वोटरों को दी गंदी-गंदी गालियां, वीडियो वायरल

RJD MP Surendra Yadav Abused Yadav Voters: जहानाबाद से राजद सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं. वे एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं. इस बार राजद सांसद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह यादव वोटरों को गंदी-गंदी गालियां देते हुए नजर आ रहे हैं. उनका ये अमर्यादित बातचीत का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि अपने वाहन में बैठे राजद सांसद ग्रामीणों से किसी प्रकार बातचीत के दौरान बेहद तल्ख अंदाज में ग्रामीणों के बीच अपनी बात को रखा रहे हैं. बताया जा रहा है कि सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव अपने क्षेत्र में गए थे. इसी दौरान कुछ लोग उनसे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करने लगे, जिस पर राजद सांसद भड़क गए और स्थनीय यादव वोटरों को भद्दी-भद्दी गालियां देने लगे.

बताया जा रहा है कि रविवार (11 जनवरी) को खिजरसराय प्रखंड के सरैया के पास क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया था, जिसमें सांसद साहब को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था. कार्यक्रम के बाद लौटने के क्रम में स्थानीय ग्रामीणों ने उनसे विकास को लेकर सवाल पूछ लिया. जिस पर सांसद साहब तल्ख गए और जबाब देते वक्त भाषा की सारी मर्यादाओं को तोड़ दी. उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आए. वीडियो में वह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहां से यादव का 15 हजार वोट राजद को मिला है. ऐसे में हम काम क्या करेंगे. यही नहीं वह कुछ लोगों का नाम लेकर अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि उन्होंने वोट किसी और को दिलवाया है.

ये भी पढ़ें- '3 महीने में वादे पूरे करें, वरना...', मुकेश सहनी का नीतीश सरकार को अल्टीमेटम

Add Zee News as a Preferred Source

इससे पहले राजद सांसद ने एनडीए पर वोट चोरी करने के आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा था कि वर्तमान सरकार वोट खरीदकर बनी है और बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान प्रशासन ने खुलेआम नंगा नाच किया है. सांसद ने कहा था कि महागठबंधन से जुड़े सैकड़ों लोगों को चुनाव के समय तड़ीपार किया गया और मतदाताओं के खातों में दस-दस हजार रुपये भेजकर वोट खरीदे गए थे. उन्होंने दावा किया था कि बिहार चुनाव में चुनावी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया था. हालांकि, अब उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है, उससे उनके आरोपों का खंडन हो रहा है.