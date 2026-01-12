Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3071431
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

Jehanabad News: राजद सांसद सुरेंद्र यादव ने यादव वोटरों को दी गंदी-गंदी गालियां, वीडियो वायरल

RJD MP Surendra Yadav Viral Video: राजद सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वह स्थानीय यादव वोटरों को भद्दी-भद्दी गालियां दे रहे हैं. 

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 12, 2026, 10:07 AM IST

Trending Photos

राजद सांसद सुरेंद्र यादव
राजद सांसद सुरेंद्र यादव

RJD MP Surendra Yadav Abused Yadav Voters: जहानाबाद से राजद सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं. वे एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं. इस बार राजद सांसद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह यादव वोटरों को गंदी-गंदी गालियां देते हुए नजर आ रहे हैं. उनका ये अमर्यादित बातचीत का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि अपने वाहन में बैठे राजद सांसद ग्रामीणों से किसी प्रकार बातचीत के दौरान बेहद तल्ख अंदाज में ग्रामीणों के बीच अपनी बात को रखा रहे हैं. बताया जा रहा है कि सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव अपने क्षेत्र में गए थे. इसी दौरान कुछ लोग उनसे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करने लगे, जिस पर राजद सांसद भड़क गए और स्थनीय यादव वोटरों को भद्दी-भद्दी गालियां देने लगे.

बताया जा रहा है कि रविवार (11 जनवरी) को खिजरसराय प्रखंड के सरैया के पास क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया था, जिसमें सांसद साहब को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था. कार्यक्रम के बाद लौटने के क्रम में स्थानीय ग्रामीणों ने उनसे विकास को लेकर सवाल पूछ लिया. जिस पर सांसद साहब तल्ख गए और जबाब देते वक्त भाषा की सारी मर्यादाओं को तोड़ दी. उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आए. वीडियो में वह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहां से यादव का 15 हजार वोट राजद को मिला है. ऐसे में हम काम क्या करेंगे. यही नहीं वह कुछ लोगों का नाम लेकर अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि उन्होंने वोट किसी और को दिलवाया है.

ये भी पढ़ें- '3 महीने में वादे पूरे करें, वरना...', मुकेश सहनी का नीतीश सरकार को अल्टीमेटम

Add Zee News as a Preferred Source

इससे पहले राजद सांसद ने एनडीए पर वोट चोरी करने के आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा था कि वर्तमान सरकार वोट खरीदकर बनी है और बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान प्रशासन ने खुलेआम नंगा नाच किया है. सांसद ने कहा था कि महागठबंधन से जुड़े सैकड़ों लोगों को चुनाव के समय तड़ीपार किया गया और मतदाताओं के खातों में दस-दस हजार रुपये भेजकर वोट खरीदे गए थे. उन्होंने दावा किया था कि बिहार चुनाव में चुनावी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया था. हालांकि, अब उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है, उससे उनके आरोपों का खंडन हो रहा है.

TAGS

Jehanabad newsMP Surendra Prasad Yadav

Trending news

Samastipur News
समस्तीपुर में दिसंबर महीने में एक के बाद एक 4 बड़ी चोरियां, अब तक कोई सुराग नहीं
Jehanabad news
RJD सांसद सुरेंद्र यादव ने यादव वोटरों को दी गंदी-गंदी गालियां, वीडियो वायरल
Maharani Kamsundari Devi
दरभंगा की महारानी कामसुंदरी देवी का निधन, 96 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
Begusarai News
बेगूसराय में तेज रफ्तार का कहर! हाईवा ट्रक ने तीन लोगों को कुचला, मची अफरा-तफरी
Rajan Ji Maharaj
सीवान के लाल राजन जी महाराज की कथा और भजनों का जादू, झूमने को मजबूर हुए श्रद्धालु
Sitamarhi News
Sitamarhi: अवैध संबंधों की भेंट चढ़ा फेकन पासवान, अपने ही निकले कातिल
Patna Weather
पटना में शिमला से भयंकर सर्दी! AQI ने दिल्ली को पीछे छोड़ दिया, देखें ताजा अपडेट
makar sankranti 2026
Makar Sankranti 2026: सज गया गयाजी का बाजार, तिलकुट खींच रहे ग्राहकों का ध्यान
Patna airport
पटना एयरपोर्ट के टर्मिनल में तड़पती रही महिला, डॉक्टर नहीं मिलने से मौत
Begusarai Crime
Begusarai Crime: सोनू ने छेड़खानी का किया विरोध तो कर लिया अपहरण, फिर मार दी गोली