/जहानाबाद में दर्दनाक हादसा: NH-33 पर तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, एक युवक की मौत, दो की हालत गंभीर

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Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एनएच-33 पर एक अनियंत्रित कार ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना काको थाना क्षेत्र के हाजीपुर स्थित SBI के पास की बताई जा रही है.
जानकारी के अनुसार, सिकरिया थाना क्षेत्र के इशे बिगहा गांव निवासी शशिकांत कुमार, दिलीप कुमार और दुलारचंद बिंद एक ही बाइक पर सवार होकर घोसी के खिरौटी गांव में बारात गए थे. शनिवार की अहले सुबह तीनों युवक बारात से अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान हाजीपुर गांव के समीप सामने से आ रही एक तेज रफ्तार अनियंत्रित फोरव्हीलर ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी.
टक्कर इतनी भीषण थी कि 25 वर्षीय शशिकांत कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. वहीं स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को आनन-फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद दिलीप कुमार की नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए PMCH, पटना रेफर कर दिया. जबकि दूसरे घायल का इलाज सदर अस्पताल में जारी है.
हादसे के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है.