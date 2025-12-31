कोचिंग के लिए निकले थे 3 दोस्त, रास्ते में काल बनकर आया ट्रक और 2 की दर्दनाक मौत

Jehanabad Road Accident: जहानाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एनएच-22 पर बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार तीन छात्र को रौंद दिया. इस हादसे में दो छात्र की मौत हो गई. जबकि, एक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना कड़ौना थाना क्षेत्र के कड़ौना पेट्रोल पंप के पास की है. घायल छात्र को पुलिस की मदद से आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. यहां उसका उपचार किया जा रहा है.

मृतकों की पहचान मसौढ़ी थाना अंतर्गत धनौती गांव निवासी धनंजय कुमार और दीपू कुमार के रूप मे की गई है. जबकि, घायल छात्र का नाम चीकू कुमार बताया जा रहा है. तीनों छात्र एक ही गांव के बताए जा रहे हैं.

घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तीनों छात्र एक ही बाइक पर सवार होकर जहानाबाद शहर की ओर जा रहे थे. जैसे ही वे कड़ौना थाना के चेक पोस्ट के पास पहुंचे, पुलिस चेकिंग देखकर बाइक चला रहा छात्र घबरा गया और अपना संतुलन खो बैठा. इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रही ट्रक ने रौंद दिया.

इस घटना में एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गयी. जबकि, दूसरा अस्पताल ले जाने के क्रम में दम तोड़ दिया. घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए और शव देखते ही चीखपुकार मच गई.

परिजनों ने बताया कि तीनों मसौढ़ी में कोचिंग जाने के लिए घर से निकले थे. अचानक सूचना मिली कि एक्सीडेंट हो गया. जब यहां पहुंचे तो देखे की धनंजय और दीपू की मौत हो गयी है. वहीं, घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंच गयी और आनन फानन में तीनों छात्रों को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां दो छात्र की मौत हो गयी.

इस संबंध में पुलिस ने बताया कि ट्रक ने बाइक सवार तीन लोगों को कुचल दिया है. इस हादसे में दो छात्र की मौत हो गयी और एक जख्मी है. जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है. वहीं, इस हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर भाग गया, जिसकी तलाश की जा रही है. फिलहाल, पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन करने में जुटी है. इस घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है.

जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट

