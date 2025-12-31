Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3059606
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

कोचिंग के लिए निकले थे 3 दोस्त, रास्ते में काल बनकर आया ट्रक और 2 की दर्दनाक मौत

Jehanabad News: जहानाबाद में कोचिंग जा रहे दो घरों के चिराग बुझ गए. एनएच-22 पर भीषण सड़क हादसा में मसौढ़ी के दो छात्रों की मौत हो गई बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार तीन छात्रों कौ रौंद दिया, जिसमें 2 की मौत हो गई और एक घायल हो गया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 31, 2025, 03:19 PM IST

Trending Photos

एनएच-22 पर भीषण सड़क हादसा, मसौढ़ी के दो छात्रों की मौत
एनएच-22 पर भीषण सड़क हादसा, मसौढ़ी के दो छात्रों की मौत

Jehanabad Road Accident: जहानाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एनएच-22 पर बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार तीन छात्र को रौंद दिया. इस हादसे में दो छात्र की मौत हो गई. जबकि, एक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना कड़ौना थाना क्षेत्र के कड़ौना पेट्रोल पंप के पास की है. घायल छात्र को पुलिस की मदद से आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. यहां उसका उपचार किया जा रहा है. 

मृतकों की पहचान मसौढ़ी थाना अंतर्गत धनौती गांव निवासी धनंजय कुमार और दीपू कुमार के रूप मे की गई है. जबकि, घायल छात्र का नाम चीकू कुमार बताया जा रहा है. तीनों छात्र एक ही गांव के बताए जा रहे हैं. 

घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तीनों छात्र एक ही बाइक पर सवार होकर जहानाबाद शहर की ओर जा रहे थे. जैसे ही वे कड़ौना थाना के चेक पोस्ट के पास पहुंचे, पुलिस चेकिंग देखकर बाइक चला रहा छात्र घबरा गया और अपना संतुलन खो बैठा. इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रही ट्रक ने रौंद दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

इस घटना में एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गयी. जबकि, दूसरा अस्पताल ले जाने के क्रम में दम तोड़ दिया. घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए और शव देखते ही चीखपुकार मच गई. 

परिजनों ने बताया कि तीनों मसौढ़ी में कोचिंग जाने के लिए घर से निकले थे. अचानक सूचना मिली कि एक्सीडेंट हो गया. जब यहां पहुंचे तो देखे की धनंजय और दीपू की मौत हो गयी है. वहीं, घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंच गयी और आनन फानन में तीनों छात्रों को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां दो छात्र की मौत हो गयी.

इस संबंध में पुलिस ने बताया कि ट्रक ने बाइक सवार तीन लोगों को कुचल दिया है. इस हादसे में दो छात्र की मौत हो गयी और एक जख्मी है. जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है. वहीं, इस हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर भाग गया, जिसकी तलाश की जा रही है. फिलहाल, पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन करने में जुटी है. इस घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है.

जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट

यह भी पढ़ें: सीना...पेट और पैर समेत शरीर में 4 जगह मारी गोली, बेटे ने संपति के लिए पिता को मारा

TAGS

Jehanabad newsroad accidentBihar News

Trending news

Jehanabad news
कोचिंग के लिए निकले थे 3 दोस्त, रास्ते में काल बनकर आया ट्रक और 2 की दर्दनाक मौत
Dr. Pramod Kumar
जलवायु संकट के बीच बिहार की बड़ी उपलब्धि, पौधारोपण में लक्ष्य से आगे निकला राज्य
Bhagalpur News
यात्रीगण कृपया ध्यान दें! भागलपुर से जाने वाली 27 ट्रेनों के समय बदलने वाला है
Bihar Weather
बिहार में भयंकर ठंड से बचाव बना मौत का कारण, गया-बांका में दर्दनाक हादसे सामने आए
Patna New Year Traffic Plan
पटना में न्यू ईयर ट्रैफिक प्लान लागू, नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
Bihar Crime News
समस्तीपुर में शराब माफिया बेखौफ: छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला, तीन जवान घायल
Bihar Teacher Recruitment
बिहार में सक्षमता-5 के लिए आवेदन आज से, 9 जनवरी है अंतिम तारीख, देखें पूरी डिटेल्स
nitish kumar
हिजाब विवाद वाली डॉ. नुसरत के पास नौकरी ज्वाइन करने का आज आखिरी मौका
Bagaha Weather
बगहा में हाड़ कंपाने वाली ठंड का कहर, घना कोहरा और बारिश की आहट से जिलेवासी चिंतित!
hazaribagh news
हजारीबाग सेंट्रल जेल फिर सुर्खियों में, तीन कैदी हुए फरार, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल