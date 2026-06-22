/जहानाबाद में रफ्तार ने छीनी एक और जिंदगी, हाइवा की टक्कर से युवक की मौत, चालक फरार

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Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. यहां एक अनियंत्रित हाइवा की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई. घटना काको थाना क्षेत्र के काजिसराय-महमदपुर मोड़ के समीप की है. मृतक की पहचान पराधी गांव निवासी प्रिंस कुमार के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार, प्रिंस घर से दवा खरीदने के लिए काजिसराय बाजार जा रहा था.
बताया जाता है कि जैसे ही वह महमदपुर मोड़ के पास पहुंचा, सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित हाइवा ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि प्रिंस सड़क किनारे बने एक गहरे गड्ढे में जा गिरा. हादसे के बाद हाइवा चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया.
घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी. सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. युवक की मौत की खबर मिलते ही अस्पताल परिसर में परिजनों की चीख-पुकार मच गई और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई.
इधर, सड़क हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कागजी कार्रवाई पूरी की तथा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और फरार हाइवा तथा उसके चालक की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है.