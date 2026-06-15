इसी दौरान अचानक लोहे के भाड़े का पाइप टूट गया. पाइप टूटने से एक मजदूर बीच में ही फंस गया, जबकि दूसरा सीधे नीचे जा गिरा. हादसे के तुरंत बाद सहमे हुए अन्य मजदूरों और स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को आनन-फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया. अस्पताल के ऑन-ड्यूटी डॉक्टरों ने बताया कि दोनों मजदूरों को गंभीर चोटें आई हैं और उनकी स्थिति अत्यंत क्रिटिकल बनी हुई है. प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए दोनों को तुरंत पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया है. हादसे के बाद साइट पर काम कर रहे अन्य मजदूरों में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों ने निर्माण एजेंसी और ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है, जिसके कारण यह हादसा हुआ.