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Jehanabad News: जहानाबाद सदर अस्पताल परिसर से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां 88 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से बन रहे आठ मंजिला नए अस्पताल भवन के निर्माण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक उजागर हुई है. तीन मंजिला इमारत पर बाहर की तरफ प्लास्टर का काम कर रहे दो मजदूर अचानक नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. इस हादसे के बाद निर्माण स्थल पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई. घटना नगर थाना क्षेत्र के सदर अस्पताल का है. घायल मजदूरों की पहचान सलमान अली और हसनैन के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले हैं. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दोनों मजदूर तीसरी मंजिल पर खड़े होकर बाहर की दीवार का प्लास्टर कर रहे थे.
इसी दौरान अचानक लोहे के भाड़े का पाइप टूट गया. पाइप टूटने से एक मजदूर बीच में ही फंस गया, जबकि दूसरा सीधे नीचे जा गिरा. हादसे के तुरंत बाद सहमे हुए अन्य मजदूरों और स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को आनन-फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया. अस्पताल के ऑन-ड्यूटी डॉक्टरों ने बताया कि दोनों मजदूरों को गंभीर चोटें आई हैं और उनकी स्थिति अत्यंत क्रिटिकल बनी हुई है. प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए दोनों को तुरंत पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया है. हादसे के बाद साइट पर काम कर रहे अन्य मजदूरों में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों ने निर्माण एजेंसी और ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है, जिसके कारण यह हादसा हुआ.
वहीं, इस गंभीर हादसे पर भवन का काम करा रहे साइड इंजीनियर सुनील कुमार ने एक चौंकाने वाला और गैर-जिम्मेदाराना बयान दिया है. डॉक्टर मरीजों की हालत नाजुक बता रहे हैं, वहीं इंजीनियर का कहना है कि काम के दौरान सिर्फ पैर स्लिप होने की वजह से यह हादसा हुआ और दोनों मजदूर पूरी तरह ठीक हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस निर्माणाधीन अस्पताल भवन में सुरक्षा के खिलवाड़ की यह कोई पहली घटना नहीं है. इससे पहले भी लापरवाही की वजह से कई मजदूर ऊंचाई से गिरकर घायल हो चुके हैं. बार-बार हो रहे हादसों के बावजूद निर्माण एजेंसी और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सुरक्षा मानकों को दुरुस्त न करना कई बड़े सवाल खड़े करता है.