Jehanabad News: जहानाबाद सदर अस्पताल में रात के अंधेरे में सिविल सर्जन का 'सर्जिकल स्ट्राइक', नदारद मिले डॉक्टर... लिया एक्शन

Jehanabad News: जहानाबाद सदर अस्पताल में सिविल सर्जन डॉ हरीश चंद्र चौधरी ने औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान कई डॉक्टर गायब मिले.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 10, 2026, 09:30 AM IST

Jehanabad News: जहानाबाद सदर अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब सिविल सर्जन डॉ हरीश चंद्र चौधरी सोमवार (9 फरवरी) की रात अचानक औचक निरीक्षण करने पहुंच गए. इस कार्रवाई ने अस्पताल की चाक-चौबंद व्यवस्थाओं के दावों की पोल खोलकर रख दी. निरीक्षण के दौरान कहीं डॉक्टर गायब मिले, तो कहीं रोस्टर नियमों की धज्जियां उड़ती दिखाई दीं. सिविल सर्जन सबसे पहले इमरजेंसी वार्ड पहुंचे. उन्होंने पाया कि रोस्टर के अनुसार जिस डॉक्टर की ड्यूटी तैनात थी, वे अपने कक्ष से नदारद थे. उनकी जगह कोई दूसरा डॉक्टर काम कर रहा था.

एक महिला चिकित्सक भी अनुपस्थित 
ड्यूटी में इस तरह की मनमानी और अदला-बदली को गंभीर लापरवाही मानते हुए सिविल सर्जन ने कड़ी नाराजगी जाहिर की. इमरजेंसी के बाद जब वे महिला वार्ड पहुंचे, तो वहां भी एक महिला चिकित्सक अनुपस्थित पाई गईं. अस्पताल कर्मियों ने उनके छुट्टी पर होने की बात कही. इसके बाद उन्होंने एसएनसीयू वार्ड का भी जायजा लिया और वहां तैनात स्वास्थ्य कर्मियों से उनके कार्यों की जानकारी ली. निरीक्षण के दौरान मिली खामियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए सिविल सर्जन डॉ हरीश चंद्र चौधरी ने कहा कि सदर अस्पताल जिले की रीढ़ है, यहां मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

यह भी पढ़ें: मुजफ्फरपुर में शिक्षक और अरवल में पुलिसकर्मी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत

वेतन रोकने का निर्देश
ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टरों से शोकॉज मांगा जाएगा और लापरवाही बरतने को लेकर उनका वेतन रोकने का निर्देश दिया गया है. वही ​सिविल सर्जन की इस अचानक कार्रवाई से अस्पताल कर्मियों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति हुई, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहारहाल अब जनता की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इस प्रशासनिक सख्ती के बाद क्या सदर अस्पताल की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं में वास्तव में कोई सुधार आता है या स्थिति फिर जस की तस हो जाएगी.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार

