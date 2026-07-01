/जहानाबाद सदर अस्पताल में बच्ची की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप, परिजनों ने किया जमकर हंगामा

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Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में इलाज कराने आई एक किशोरी की मौत हो गई. मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही और गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया. यह मामला नगर थाना क्षेत्र स्थित सदर अस्पताल का है. परिजनों का आक्रोश देख ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मी इमरजेंसी वार्ड छोड़कर बाहर निकल गए. मृतका की पहचान परसबीघा थाना क्षेत्र के उदयपुरा गांव निवासी रंजीत कुमार की 14 वर्षीय पुत्री रिचा कुमारी के रूप में हुई है.
परिजनों ने बताय कि रिचा घर पर पढ़ाई कर रही थी, तभी अचानक उसको उल्टी होने लगी. आनन-फानन में घर वाले उस लेकर जहानाबाद सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड पहुंचे. उसके बाद परिजनों ने ऐसा आरोप लगाया है कि इमरजेंसी वार्ड में मौजूद डॉक्टरों ने बिना किसी जांच के बच्ची को एक के बाद एक कूल 10 इंजेक्शन लगा दिए और फिर उसे नर्सों के भरोसे छोड़कर वहां से चले गए. इंजेक्शन लगने के तुरंत बाद ही रिचा की तबीयत सुधरने की बजाय और बिगड़ने लगी. उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगा और कुछ ही देर के बाद उसकी मौत हो गई.
परिजनों का यह भी आरोप है कि जब बच्ची की मौत हो गई, तब अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए डॉक्टर उसे रेफर करने की बात करने लगे, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा. हंगामे की सूचना मिलते ही स्थानीय नगर थाना की पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और पुलिस ने आक्रोशित परिजनों को समझा-बुझाकर शांत कराया और स्थिति को नियंत्रित किया.पुलिस ने पीड़ित परिवार से लिखित शिकायत देने को कहा है और आश्वासन दिया है कि मामले की पूरी जांच कर कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि तीन दिन पहले भी सदर अस्पताल में एक महिला मरीज की मौत इलाज के दौरान लगाए गए इंजेक्शन के बाद हो गई थी. उस वक्त भी परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाकर भारी हंगामा किया था. महज तीन दिनों के भीतर इस तरह की यह दूसरी घटना है, जिसने जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था और डॉक्टरों की संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.