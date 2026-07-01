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जहानाबाद सदर अस्पताल में बच्ची की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप, परिजनों ने किया जमकर हंगामा

Jehanabad News: जहानाबाद सदर अस्पताल में इलाज के दौरान किशोरी की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही और गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

Written ByMukesh KumarEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 01, 2026, 10:35 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 10:35 AM IST
जहानाबाद सदर अस्पताल में बच्ची की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप, परिजनों ने किया जमकर हंगामा
Image Credit: जहानाबाद सदर अस्पताल में बच्ची की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप, परिजनों ने किया जमकर हंगामाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

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