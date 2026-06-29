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जहानाबाद सदर अस्पताल हादसा: मजदूर की मौत के बाद एक्शन में डीएम; सुरक्षा में चूक के बाद अब उच्च-स्तरीय जांच टीम का गठन

जहानाबाद के सदर अस्पताल परिसर में बन रही चार मंजिला इमारत से गिरकर 27 साल के एक मजदूर की मौत हो गई. मृतक की पहचान समस्तीपुर जिले के रहने वाले जगन्नाथ कुमार के तौर पर हुई है. इस घटना से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है और DM ने निर्माण करने वाली एजेंसी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है.

Written ByMukesh KumarEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 29, 2026, 11:49 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 11:49 PM IST
जहानाबाद सदर अस्पताल हादसा: मजदूर की मौत के बाद एक्शन में डीएम; सुरक्षा में चूक के बाद अब उच्च-स्तरीय जांच टीम का गठन
Image Credit: जहानाबाद डीएम छिरिङ वाई भूटिया (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

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