/जहानाबाद सदर अस्पताल हादसा: मजदूर की मौत के बाद एक्शन में डीएम; सुरक्षा में चूक के बाद अब उच्च-स्तरीय जांच टीम का गठन

हादसे के तुरंत बाद, वहां मौजूद दूसरे कर्मचारी उन्हें गंभीर हालत में पास के अस्पताल ले गए. वहां से डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना के PMCH रेफर कर दिया. हालांकि, इलाज के दौरान जिंदगी की जंग लड़ते हुए उनकी मौत हो गई. कर्मचारी की मौत की खबर मिलते ही, जिला मजिस्ट्रेट (DM) छिरिड वाई भूटिया ने तुरंत कार्रवाई की और अधिकारियों की एक बड़ी टीम के साथ नए बने सदर अस्पताल की इमारत का खुद बारीकी से निरीक्षण किया. DM ने सुरक्षा उपायों की असल स्थिति जानने के लिए वहां मौजूद दूसरे कर्मचारियों से अलग-अलग बात की. उन्हें यह देखकर बहुत गुस्सा आया कि निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों की खुलेआम अनदेखी की जा रही थी.