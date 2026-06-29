/जहानाबाद सदर अस्पताल हादसा: मजदूर की मौत के बाद एक्शन में डीएम; सुरक्षा में चूक के बाद अब उच्च-स्तरीय जांच टीम का गठन

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जहानाबाद के सदर अस्पताल परिसर में बन रही चार मंजिला इमारत से गिरकर 27 साल के एक मजदूर की मौत हो गई. मृतक की पहचान समस्तीपुर जिले के रहने वाले जगन्नाथ कुमार के तौर पर हुई है. इस घटना से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है और DM ने निर्माण करने वाली एजेंसी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. मिली जानकारी के अनुसार, रविवार (28 जून, 2026) देर रात जगन्नाथ कुमार नई इमारत की चौथी मंजिल पर सो रहे था, तभी नींद में अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वे सीधे नीचे कंक्रीट पर आ गिरा.
हादसे के तुरंत बाद, वहां मौजूद दूसरे कर्मचारी उन्हें गंभीर हालत में पास के अस्पताल ले गए. वहां से डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना के PMCH रेफर कर दिया. हालांकि, इलाज के दौरान जिंदगी की जंग लड़ते हुए उनकी मौत हो गई. कर्मचारी की मौत की खबर मिलते ही, जिला मजिस्ट्रेट (DM) छिरिड वाई भूटिया ने तुरंत कार्रवाई की और अधिकारियों की एक बड़ी टीम के साथ नए बने सदर अस्पताल की इमारत का खुद बारीकी से निरीक्षण किया. DM ने सुरक्षा उपायों की असल स्थिति जानने के लिए वहां मौजूद दूसरे कर्मचारियों से अलग-अलग बात की. उन्हें यह देखकर बहुत गुस्सा आया कि निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों की खुलेआम अनदेखी की जा रही थी.
DM ने साफ तौर पर कहा कि घटनास्थल पर कई गंभीर कमियां पाई गईं. मामले की गंभीरता को देखते हुए, DM ने तुरंत चार सदस्यों वाली एक उच्च-स्तरीय जांच टीम बनाई, जिसमें ADM, SDM, भवन निर्माण विभाग के एक इंजीनियर और सिविल सर्जन शामिल हैं. DM ने टीम को पूरी घटना की निष्पक्ष जांच करने और 3 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है. उन्होंने साफ किया कि रिपोर्ट मिलने के बाद जिम्मेदार निर्माण एजेंसी और ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. DM छिरिड वाई भूटिया ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है.
पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए उन्होंने कहा कि न केवल नियमों के तहत उन्हें जल्द से जल्द सरकारी मुआवजा दिलाया जाएगा, बल्कि लापरवाही बरतने वाली निर्माण एजेंसी से भी मुआवजा राशि का भुगतान कराया जाएगा. जिला मजिस्ट्रेट की इस त्वरित और सख्त कार्रवाई से जिले के निर्माण विभागों और ठेकेदारों में हड़कंप मच गया है. अस्पताल की नई बनी इमारत से जुड़ा यह कोई पहला हादसा नहीं है. इससे ठीक 15 दिन पहले, काम के दौरान तीन मंजिला ढांचा ढहने से दो मजदूर घायल हो गए थे.