जहानाबाद में स्कूल बना 'पिकनिक स्पॉट', क्लासरूम में मटन-चावल उड़ा रहे थे गुरुजी; वीडियो वायरल होने पर मचा हड़कंप

जहानाबाद से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसने शिक्षा के क्षेत्र को कलंकित कर दिया है. ज्ञान के मंदिर यानी स्कूल के अंदर ही शिक्षकों को छात्रों को पढ़ाने के बजाय मटन पार्टी करते हुए पाया गया. इस पूरी घटना का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. यह घटना रत्नी प्रखंड क्षेत्र के निहालपुर 10+2 स्कूल की है. वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कई शिक्षक एक क्लास रूम में जमा होकर एक साथ मटन और चावल के भोजन का आनंद ले रहे थे. जैसे ही मीडिया के कैमरा मौके पर पहुंचा, शिक्षकों में अचानक हड़कंप मच गया.

रिकॉर्डिंग जारी रही तो...

खुद को फंसता देख गुरुजी सबसे पहले कैमरा बंद करवाने की कोशिश करते दिखे. जब रिकॉर्डिंग जारी रही तो शिक्षक ने अपना प्लेट और खाना वहीं छोड़ दिया, खड़े हुए और मौके से भाग निकले. हैरानी की बात यह है कि जब इस मामले को लेकर शिक्षकों से सवाल पूछने की कोशिश की गई, तो उनमें से एक भी कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं हुआ. स्कूल के समय के दौरान इस तरह की दावत और अनुशासनहीनता के मामले पर शिक्षकों ने पूरी तरह चुप्पी साधे रखी. इस बीच, जब जिला शिक्षा अधिकारी सरस्वती कुमारी से इस घटना के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने भी कैमरे पर कोई बयान देने से परहेज किया.

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मामले की जांच जारी

हालांकि, उन्होंने जानकारी दी है कि यह वीडियो चार दिन पुराना है यानी बुधवार है. इस पूरे मामले की जांच कराई जा रही है. स्कूल के प्रिंसिपल को शो-कॉज नोटिस यानी कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जा रहा है. साथ ही, यह आश्वासन दिया गया है कि जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि जहां एक ओर सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कड़े कदम उठा रही है, वहीं नेहलपुर स्कूल की इस घटना ने स्थानीय शिक्षा विभाग के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया है. अब यह देखना बाकी है कि जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग इन लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं.