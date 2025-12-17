Advertisement
Jehanabad News: सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पर तीन छात्राओं से छेड़खानी का आरोप, भड़के परिजन

Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद में राजकीयकृत उर्दू मध्य विद्यालय, मलहचक मोड़ के प्रिंसिपल संजय कुमार पर तीन छात्राओं के साथ छेड़खानी का गंभीर आरोप लगा है. घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग स्कूल पहुंचकर हंगामा करने लगे. शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मामले की पड़ताल में जुट गए हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 17, 2025, 03:17 PM IST

Jehanabad News:  बिहार के जहानाबाद में एक सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर एक दो नहीं बल्कि तीन छात्राओं के साथ छेड़खानी का गंभीर आरोप लगा है. यह मामला नगर थाना क्षेत्र के राजकीयकृत उर्दू मध्य विद्यालय, मलहचक मोड़ के समीप का है. घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित छात्राओं के परिजन और स्थानीय लोग स्कूल पहुंच गए और विद्यालय के पास सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गए और किसी तरह हालात को काबू में किया.

छठी क्लास की छात्राओं का आरोप है कि स्कूल के प्रिंसिपल उन्हें अपने कमरे में बुलाकर छेड़खानी करते हैं. विरोध करने पर वे उन्हें परीक्षा में फेल करने की धमकी भी देते हैं. 15 दिसंबर को भी प्रधानाध्यापक संजय कुमार ने एक छात्रा को क्लासरूम से बुलाकर छेड़खानी की, जिसकी जानकारी पीड़ित छात्राओं ने अपने परिजनों को दी. इसके बाद परिजन भड़क उठे और स्कूल पहुंच कर हंगामा करने लगे.

परिजनों का आरोप है कि प्रधानाध्यापक संजय कुमार पिछले कई दिनों से छात्राओं के साथ छेड़छाड़ कर रहा था. छात्राओं ने जब पूरी घटना की जानकारी दी उसके  बाद आक्रोशित लोग स्कूल पहुंचे और आरोपी प्रधानाध्यापक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे. पुलिस ने पीड़ित छात्राओं के बयान के आधार पर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है.

घटना की सूचना मिलने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी भी स्कूल पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं. शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि मामले की पूरी जांच पड़ताल की जा रही है. फिलहाल प्रिंसिपल 16 से 21 अक्टूबर तक छुट्टी पर हैं. बताया जा रहा है कि आरोपी प्रधानाध्यापक पर पहले भी छात्रों के साथ छेड़खानी के आरोप लग चुके हैं. पुलिस ने कहा है कि जांच पूरी होने के बाद ही आधिकारिक बयान दिया जाएगा. इस घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश व्याप्त है.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार

