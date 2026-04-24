जहानाबाद में सनसनी: पराली विवाद में जान से मारने की मिली थी धमकी, अब बधार बरामद हुआ अंजय का शव

Jehanabad news: जहानाबाद के परस बीघा थाना क्षेत्र के बदलू बीघा गांव में तीन दिनों से लापता युवक का शव बधार से मिलने के बाद सनसनी फैल गई. परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है. पराली जलाने को लेकर हुए विवाद ने इस घटना को अंजाम दिया है.
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Jehanabad News: जहानाबाद में उस वक्त सनसनी फैल गई जब तीन दिनों से लापता एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के बधार से बरामद किया गया. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है. परिजन गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का सीधा आरोप लगा रहे हैं. मामला परस बीघा थाना क्षेत्र के बदलू बीघा गांव का है. मृतक की पहचान रिटायर्ड शिक्षक शिव प्रसाद सिंह के 40 वर्षीय पुत्र अंजय उर्फ अरुण कुमार के रूप में की गई है. अरुण कुमार का अचानक लापता होने और फिर शव मिलने से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
परिजनों का आरोप है कि गांव में खेत में पराली जलाने को लेकर विवाद हुआ था, जो इस घटना की मुख्य वजह बन सकता है. बताया गया कि अंजय अपने खेत में पराली जलाकर मूंग की बुआई की तैयारी कर रहा था, लेकिन आग फैलकर बगल के खेत तक पहुंच गई. इसी बात को लेकर 22 तारीख को गांव के ही एक व्यक्ति ने उसके घर आकर गालीलौज की थी और मुआवजे की मांग करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी थी. इसी दिन सुबह से अंजय रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया था.
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परिजनों ने बताया कि लगातार खोजबीन के बावजूद अंजय का कोई सुराग नहीं मिला था. लेकिन शुक्रवार की सुबह गांव के बधार से उसका शव मिलने के बाद शक और गहरा गया. परिजनों का यह भी कहना है कि घटना के समय गांव के अधिकांश लोग एक शादी समारोह में पटना गए हुए थे, जिसका फायदा उठाकर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया और शव को खेत में फेंक दिया.
इधर घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी अपराजित लोहान दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए डॉग स्क्वायड और FSL टीम को भी बुलाया है. अधिकारियों के अनुसार, मृतक के शरीर पर बाहरी चोट के स्पष्ट निशान नहीं मिले हैं, इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है.