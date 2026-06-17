/जहानाबाद: रेलवे की परीक्षा देकर लौटे युवक की संदिग्ध हालात में मौत, सौतेली मां और पिता पर जहर खिलाकर हत्या करने का आरोप

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Jehanabad News: जहानाबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने पारिवारिक रिश्तों को तार-तार कर दिया है. यहां संपत्ति के विवाद के बाद एक पिता और सौतेली मां पर अपने ही बेटे की जहर देकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगा है. यह घटना टाउन पुलिस स्टेशन इलाके के पूर्वी गांधी मैदान मोहल्ले में हुई. मृतक की पहचान मनोज कुमार के 20 वर्षीय बेटे अंकित कुमार के तौर पर हुई है. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है और परिवार के सदस्यों के बीच आपसी आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. घटना के संबंध में मृतक के मामा मनराज कुमार ने पिता (मनोज कुमार), सौतेली मां और सौतेले भाई पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है. मनराज कुमार ने बताया कि उन्हें इस भयानक अपराध की जानकारी अंकित के पिता ने नहीं, बल्कि पड़ोसियों ने मोबाइल फोन के जरिए दी थी.
अंकित की सगी मां को जिंदा जलाकर मार डाला
आरोप है कि जहर खाने से अंकित की मौत के बाद आरोपी पिता ने मामले को दबाने और सबूत मिटाने की नीयत से शव को एम्बुलेंस में रखा और चुपके से पटना भागने की कोशिश की. यह जानकारी मिलने पर अंकित के मामा मनराज कुमार तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने एम्बुलेंस को शव और पिता के साथ रोक लिया और उन्हें वापस जहानाबाद ले आए. अपने भांजे की मौत से नाराज मनराज कुमार ने आरोपी मनोज कुमार (अपने बहनोई) के अतीत के बारे में भी एक चौंकाने वाला खुलासा किया. उन्होंने आरोप लगाया कि 2006 में मनोज कुमार ने अंकित की सगी मां को जिंदा जलाकर मार डाला था. हालांकि, उस समय सामाजिक दबाव बदनामी के डर और बच्चों के भविष्य की चिंता के कारण कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई थी, जिसके नतीजे अब सबके सामने हैं.
पत्नी की मौत के बाद मनोज ने की दूसरी शादी
मृतक के मामा ने बताया कि पहली पत्नी की मौत के बाद मनोज कुमार ने दूसरी शादी कर ली थी. अंकित अपने पिता, सौतेली मां और सौतेले भाई के साथ जहानाबाद में ईस्ट गांधी मैदान के पास एक घर में रहता था. यह ऐसी जगह है जहां अक्सर प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े होते रहते थे. अंकित की एक सगी बहन भी है जिसकी शादी हो चुकी है. परिवार का पुश्तैनी घर घोसी पुलिस स्टेशन के इलाके में बिशनपुर गांव में बताया जाता है. वहीं, मृतक के पिता मनोज कुमार ने बताया कि अंकित बनारस में रेलवे की परीक्षा देकर परसों शाम घर लौटा था और उसने खाना भी खाया था. बाद में पता चला कि उसने 'सल्फास' (एल्युमिनियम फॉस्फाइड) की गोली खा ली थी. इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. पिता को जहर खाने की वजह तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने बताया कि उन पर आरोप लगाया जा रहा है. यह मामला अब जांच का विषय है.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय टाउन पुलिस तुरंत हरकत में आई और शव को अपने कब्जे में ले लिया. तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ज़रूरी प्रक्रिया पूरी की और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. कैमरे के बाहर बात करते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि जहर खाने से एक युवक की मौत का मामला सामने आया है. पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है और पारिवारिक विवाद की संभावना समेत हर पहलू पर गौर कर रही है. अधिकारियों ने कहा कि मौत की असल वजह परिवार का लिखित बयान और पोस्टमार्टम की अंतिम रिपोर्ट मिलने के बाद ही पता चल पाएगी, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की सक्रियता से जांच कर रही है.