/जहानाबाद: रेलवे की परीक्षा देकर लौटे युवक की संदिग्ध हालात में मौत, सौतेली मां और पिता पर जहर खिलाकर हत्या करने का आरोप

पत्नी की मौत के बाद मनोज ने की दूसरी शादी

मृतक के मामा ने बताया कि पहली पत्नी की मौत के बाद मनोज कुमार ने दूसरी शादी कर ली थी. अंकित अपने पिता, सौतेली मां और सौतेले भाई के साथ जहानाबाद में ईस्ट गांधी मैदान के पास एक घर में रहता था. यह ऐसी जगह है जहां अक्सर प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े होते रहते थे. अंकित की एक सगी बहन भी है जिसकी शादी हो चुकी है. परिवार का पुश्तैनी घर घोसी पुलिस स्टेशन के इलाके में बिशनपुर गांव में बताया जाता है. वहीं, मृतक के पिता मनोज कुमार ने बताया कि अंकित बनारस में रेलवे की परीक्षा देकर परसों शाम घर लौटा था और उसने खाना भी खाया था. बाद में पता चला कि उसने 'सल्फास' (एल्युमिनियम फॉस्फाइड) की गोली खा ली थी. इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. पिता को जहर खाने की वजह तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने बताया कि उन पर आरोप लगाया जा रहा है. यह मामला अब जांच का विषय है.