जहानाबाद के इस गांव में नल-जल योजना फेल: बूंद-बूंद पानी को तरसे लोग! अब DM का बड़ा एक्शन

Jehanabad News: बिहार सरकार भले ही हर घर नल-जल योजना के जरिए हर घर तक पानी पहुंचाने का दावा करती हो, लेकिन जहानाबाद से आई ग्राउंड रिपोर्ट इन दावों की हकीकत बयां कर रही है. काको प्रखंड के एक गांव में 10 साल पहले बोरिंग हुई, भवन भी बन गया, लेकिन आज तक लोगों के घरों तक पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंच सकी.

यह ताजा मामला काको प्रखंड के सैदाबाद पंचायत के वार्ड नंबर-8 स्थित भत्तन बीघा गांव का है. यहां विकास का दावा करने वाली नल-जल योजना पिछले एक दशक से खुद अपनी बदहाली की कहानी बयां कर रही है. करीब 10 साल पहले यहां बोरिंग कराई गई और लाखों रुपये की लागत से भवन भी बनाया गया, लेकिन ग्रामीणों को आज तक इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया.

ये भी पढ़ें: जहानाबाद: लग्जरी 'थार' से भारी मात्रा में विदेशी बीयर बरामद, झारखंड की निकली गाड़ी

Add Zee News as a Preferred Source

भीषण गर्मी और 45 डिग्री तापमान के बीच करीब 45 घरों की इस बस्ती के लोगों के पास प्यास बुझाने का सिर्फ एक ही सहारा है. वह है सरकारी चापाकल. पानी भरने के लिए सुबह से शाम तक लोगों की भीड़ लगी रहती है और कई बार स्थिति विवाद तक पहुंच जाती है. ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले 10 वर्षों से नल-जल योजना का भवन देख रहे हैं, लेकिन एक बूंद पानी भी नसीब नहीं हुआ. उन्होंने पंचायत से लेकर जिला स्तर तक कई बार गुहार लगाई, लेकिन नतीजा में अभी तक कोई बदलाव देखने को नहीं मिला.

वहीं, जब यह मामला जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय के संज्ञान में लाया गया तो उन्होंने तत्काल कार्रवाई का भरोसा दिया है. डीएम ने कहा कि मामला मीडिया के माध्यम से उनके संज्ञान में आया है और जांच के लिए टीम भेजी जाएगी. साथ ही नल-जल योजना को जल्द से जल्द चालू कराने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी. अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन की इस सक्रियता के बाद भत्तन बीघा के लोगों को राहत मिलती है या यह योजना आगे भी सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाती है.