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जहानाबाद के इस गांव में नल-जल योजना फेल: बूंद-बूंद पानी को तरसे लोग! अब DM का बड़ा एक्शन

Jehanabad News: जहानाबाद के काको प्रखंड स्थित भत्तन बीघा गांव में हर घर नल-जल योजना 10 साल बाद भी फेल साबित हो रही है. लाखों की लागत से भवन और बोरिंग होने के बावजूद ग्रामीणों को आज तक पानी की एक बूंद नहीं मिली. अब डीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं.

Written By  Mukesh Kumar|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: May 27, 2026, 02:47 PM IST

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जहानाबाद के इस गांव में नल-जल योजना फेल: बूंद-बूंद पानी को तरसे लोग! अब DM का बड़ा एक्शन
जहानाबाद के इस गांव में नल-जल योजना फेल: बूंद-बूंद पानी को तरसे लोग! अब DM का बड़ा एक्शन

Jehanabad News: बिहार सरकार भले ही हर घर नल-जल योजना के जरिए हर घर तक पानी पहुंचाने का दावा करती हो, लेकिन जहानाबाद से आई ग्राउंड रिपोर्ट इन दावों की हकीकत बयां कर रही है. काको प्रखंड के एक गांव में 10 साल पहले बोरिंग हुई, भवन भी बन गया, लेकिन आज तक लोगों के घरों तक पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंच सकी.

यह ताजा मामला काको प्रखंड के सैदाबाद पंचायत के वार्ड नंबर-8 स्थित भत्तन बीघा गांव का है. यहां विकास का दावा करने वाली नल-जल योजना पिछले एक दशक से खुद अपनी बदहाली की कहानी बयां कर रही है. करीब 10 साल पहले यहां बोरिंग कराई गई और लाखों रुपये की लागत से भवन भी बनाया गया, लेकिन ग्रामीणों को आज तक इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया.

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भीषण गर्मी और 45 डिग्री तापमान के बीच करीब 45 घरों की इस बस्ती के लोगों के पास प्यास बुझाने का सिर्फ एक ही सहारा है. वह है सरकारी चापाकल. पानी भरने के लिए सुबह से शाम तक लोगों की भीड़ लगी रहती है और कई बार स्थिति विवाद तक पहुंच जाती है. ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले 10 वर्षों से नल-जल योजना का भवन देख रहे हैं, लेकिन एक बूंद पानी भी नसीब नहीं हुआ. उन्होंने पंचायत से लेकर जिला स्तर तक कई बार गुहार लगाई, लेकिन नतीजा में अभी तक कोई बदलाव देखने को नहीं मिला.

वहीं, जब यह मामला जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय के संज्ञान में लाया गया तो उन्होंने तत्काल कार्रवाई का भरोसा दिया है. डीएम ने कहा कि मामला मीडिया के माध्यम से उनके संज्ञान में आया है और जांच के लिए टीम भेजी जाएगी. साथ ही नल-जल योजना को जल्द से जल्द चालू कराने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी. अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन की इस सक्रियता के बाद भत्तन बीघा के लोगों को राहत मिलती है या यह योजना आगे भी सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाती है.

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