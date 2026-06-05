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Jehanabad News: 27 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षकों का 'घेरा डालो, डेरा डालो' आंदोलन तेज, DEO कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू

Jehanabad News: जहानाबाद में शिक्षा विभाग के खिलाफ शिक्षकों ने 'घेरा डालो, डेरा डालो' आंदोलन शुरू हो गया है. 27 सूत्री मांगों को लेकर सैकड़ों शिक्षक DEO कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं. 

Written By  Mukesh Kumar|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: Jun 05, 2026, 03:03 PM IST

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Jehanabad News: 27 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षकों का 'घेरा डालो, डेरा डालो' आंदोलन तेज, DEO कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू
Jehanabad News: 27 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षकों का 'घेरा डालो, डेरा डालो' आंदोलन तेज, DEO कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू

Jehanabad News: शिक्षा विभाग में  भ्रष्टाचार और अधिकारियों के खराब रवैये के खिलाफ आज जिले के सैकड़ों शिक्षकों का गुस्सा फूट पड़ा. 27 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षक 'घेरा डालो, डेरा डालो' कार्यक्रम के तहत जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए. इस दौरान शिक्षकों ने विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की.

धरने का नेतृत्व कर रहे शिक्षक सत्येंद्र प्रसाद ने शिक्षा विभाग पर कई गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षकों को पिछले चार महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है. उनका आरोप है कि सरकार के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में मिलने वाले आवास भत्ते में भी मनमानी तरीके से कटौती की जा रही है.

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शिक्षकों का कहना है कि सरकार की ओर से नगर परिषद क्षेत्रों में 10 प्रतिशत और नगर पंचायत क्षेत्रों में 7.5 प्रतिशत आवास भत्ता देने का प्रावधान है, लेकिन अधिकारियों द्वारा केवल 5 प्रतिशत भत्ता दिया जा रहा है. इसके अलावा वर्षों से एरियर का भुगतान लंबित है, सर्विस बुक अपडेट नहीं की जा रही है और जिला शिक्षा कार्यालय में बिना सुविधा शुल्क के कोई काम नहीं होता. शिक्षकों ने विभाग पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया.

धरना दे रहे शिक्षकों ने यह भी दावा किया कि जब वे अपनी समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में DEO कार्यालय पहुंचे, तो वहां कोई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद नहीं था. अधिकारियों के इस रवैये को शिक्षकों ने गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए चेतावनी दी कि जब तक उनकी सभी 27 सूत्री मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक उनका 'घेरा डालो, डेरा डालो' आंदोलन और अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा. अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि शिक्षा विभाग इस आंदोलन पर क्या कदम उठाता है.

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