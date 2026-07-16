/जहानाबाद में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर पलटने से मासूम सहित दो की मौत, चालक मौके से फरार

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Jehanabad News: जहानाबाद में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां खेत जोतने के दौरान ट्रैक्टर पलटने से एक मासूम बच्चे समेत दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. घटना ओकरी थाना क्षेत्र के बंछिली आंगनबाड़ी केंद्र के समीप की है. हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान बंछिली गांव के गोविंदपुर टोला निवासी लालबाबू प्रसाद के 10 वर्षीय पुत्र रौशन कुमार और भीमपुरा टोला निवासी लालू कुमार के 18 वर्षीय पुत्र रोहित कुमार के रूप में हुई है. घटना के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया है और उनका रो-रोकर बुरा हाल है.
घटना के संबंध में बताया जाता है कि बंछिली गांव के बधार में ट्रैक्टर चालक रूदल कुमार अपने खेत की जुताई कर रहे थे. इसी दौरान उनका ट्रैक्टर मिट्टी में फंस गया. ट्रैक्टर को बाहर निकालने के लिए चालक ने गांव के लोगों को मदद के लिए बुलाया. ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर को सुरक्षित बाहर निकाल दिया. ट्रैक्टर निकलने के बाद चालक का भतीजा रोहित कुमार और गांव का ही मासूम रौशन कुमार ट्रैक्टर पर बैठ गए.
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि खेत से निकालकर जब ट्रैक्टर को ऊंचाई पर स्थित पक्की सड़क पर चढ़ाया जा रहा था, तभी चढ़ाई पर अचानक ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया. ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके नीचे दबने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.
घटना के बाद ग्रामीणों में इस बात को लेकर आक्रोश है कि ट्रैक्टर चालक रूदल कुमार घायलों की मदद करने के बजाय मौके से फरार हो गया. इधर, हादसे की सूचना मिलते ही ओकरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया.