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जहानाबाद में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर पलटने से मासूम सहित दो की मौत, चालक मौके से फरार

Jehanabad News: जहानाबाद के ओकरी थाना क्षेत्र के बंछिली गांव में खेत की जुताई के दौरान ट्रैक्टर पलटने से 10 वर्षीय मासूम और 18 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद चालक के फरार होने से ग्रामीणों में आक्रोश है. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

Written ByMukesh KumarEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 16, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 01:12 PM IST
जहानाबाद में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर पलटने से मासूम सहित दो की मौत, चालक मौके से फरार
Image Credit: जहानाबाद में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर पलटने से मासूम सहित दो की मौतSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

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