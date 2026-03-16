एक लापरवाही और खत्म हुई जिंदगी, जनशताब्दी से उतरकर ट्रैक पार कर रहा युवक ट्रेन की चपेट में आया, मौके पर ही मौत

Jehanabad News: जहानाबाद में सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई. यह घटना पटना-गया रेलखंड स्थित जहानाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-2 के पास हुई. बताया जा रहा है कि मृतक ट्रेन से उतरने के बाद जल्दबाजी में रेलवे ट्रैक पार कर रहा था. इसी दौरान गया की ओर से आ रही फोर पीजी पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आ गया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. हादसे के बाद स्टेशन परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में यात्री मौके पर जमा हो गए. इस घटना ने एक बार फिर रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान बरती जाने वाली लापरवाही और सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

जनशताब्दी एक्सप्रेस से उतरकर पार कर रहा था ट्रैक

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मृतक यात्री जनशताब्दी एक्सप्रेस से उतरने के बाद प्लेटफार्म नंबर-2 की ओर जाने के लिए ट्रैक पार कर रहा था. इसी दौरान अचानक गया की दिशा से तेज गति में आ रही फोर पीजी पैसेंजर ट्रेन वहां पहुंच गई. युवक को संभलने का मौका भी नहीं मिला और वह ट्रेन की चपेट में आ गया. हादसा इतना भयानक था कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

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नदौल निवासी के रूप में हुई पहचान

घटना के बाद स्थानीय लोगों और यात्रियों की भीड़ मौके पर जमा हो गई. बाद में मृतक की पहचान नदौल निवासी के रूप में की गई है. हालांकि शुरुआती जानकारी में उसका पूरा विवरण सामने नहीं आ पाया है. लोगों के बीच इस हादसे को लेकर काफी चर्चा रही और कई यात्रियों ने रेलवे प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करने की मांग की.

रेल पुलिस ने शुरू की जांच

हादसे की सूचना मिलते ही रेल थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. फिलहाल रेल पुलिस मामले की जांच कर रही है और मृतक के परिजनों को सूचना देने की प्रक्रिया जारी है. साथ ही रेलवे प्रशासन की ओर से यात्रियों से ट्रैक पार न करने और फुटओवर ब्रिज का इस्तेमाल करने की अपील की गई है.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार