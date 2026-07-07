/जहानाबाद में चोरों का आतंक: एक रात में दो शिक्षकों के घर से 43 लाख की बड़ी चोरी, इलाके में हड़कंप

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Jehanabad News: जहानाबाद में चोरों का हौसला इस कदर बुलंद है कि अब उन्हें न तो कानून का डर है और न ही खाकी का खौफ. ताजा मामला नगर थाना क्षेत्र के भगीरथ बीघा-शिक्षक कॉलोनी का है, जहां चोरों ने दो शिक्षकों के घरों को निशाना बनाया. चोरों ने खिड़की की ग्रिल उखाड़कर तकरीबन 43 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के गहने और एक लाख रुपये नगद पर हाथ साफ कर दिया. इस वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. वहीं, स्थानीय लोग पुलिस की कार्यशैली और गश्ती पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं.
पहली वारदात पीड़ित शिक्षक रविरंजन कुमार के घर हुई. जब पूरा परिवार सो रहा था, तभी चोरों ने खिड़की की ग्रिल उखाड़ी और कमरे के अंदर चले गए. चोरों ने गोदरेज का ताला तोड़कर उसमें रखे लगभग 40 लाख रुपये के सोने. चांदी के जेवरात और 80 हजार रुपये नगद उड़ा लिए. सुबह जब परिजनों की आंख खुली, तो घर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए. चोरों का तांडव यहीं नहीं रुका.
रविरंजन के घर को खंगालने के बाद चोरों ने ठीक पड़ोस में रहने वाले एक और शिक्षक रविन्द्र कुमार के घर को निशाना बनाया. यहां भी चोरों ने उसी अंदाज में खिड़की की ग्रिल उखाड़ी और कमरे में रखा बक्सा गायब कर दिया. पीड़ित रविन्द्र कुमार को सुबह तब घटना की जानकारी हुई, जब एक पड़ोसी ने उन्हें टूटी हुई खिड़की दिखाई. बक्से में रविन्द्र कुमार की मां के करीब ढाई लाख रुपये के आभूषण और 20 हजार रुपये नगद थे.
इधर, एक ही रात में दो बड़ी चोरियों की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई. पुलिस अब मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाकर फिंगरप्रिंट और अन्य साक्ष्य जुटाने की बात कह रही है. लेकिन इस वारदात ने स्थानीय लोगों के गुस्से को भड़का दिया है. लोगों का कहना है कि जहानाबाद में चोरी की घटनाएं अब आम हो चुकी हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है. अब देखना यह होगा कि हर बार की तरह पुलिस इस मामले में भी सिर्फ आश्वासन देती है या चोरों को सलाखों के पीछे भेजकर जनता के मन में सुरक्षा का भरोसा जगा पाती है.