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जहानाबाद में विभीषिका स्मृति दिवस पर निकला कैंडल मार्च, पीड़ितों को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि

Jehanabad News: विभाजन की विभीषिका, पीड़ितों के संघर्ष और बलिदान की स्मृति में जहानाबाद में जिला प्रशासन की ओर से विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया. अम्बेडकर चौक से कारगिल चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें डीएम छिरिड वाई भूटिया समेत प्रशासनिक अधिकारी, छात्र-छात्राएं और बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए.

Written ByMukesh KumarEdited ByRupak Mishra
Published: Aug 14, 2026, 09:01 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 09:01 PM IST
जहानाबाद में विभीषिका स्मृति दिवस पर निकला कैंडल मार्च, पीड़ितों को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि
Image Credit: जहानाबाद में विभीषिका स्मृति दिवस पर निकला कैंडल मार्च, पीड़ितों को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि

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Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

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