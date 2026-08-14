/जहानाबाद में विभीषिका स्मृति दिवस पर निकला कैंडल मार्च, पीड़ितों को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि

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Jehanabad News: विभाजन की विभीषिका के दर्द, पीड़ितों के संघर्ष और उनके बलिदान की स्मृति में आज बिहार केल जहानाबाद में जिला प्रशासन की ओर से विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन किया गया. इस अवसर पर शहर में कैंडल मार्च निकाला गया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी, छात्र-छात्राएं और शहरवासी शामिल हुए. सभी ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को याद किया और उनके संघर्ष एवं बलिदान को नमन किया.
इस कार्यक्रम की शुरुआत शहर के अम्बेडकर चौक से हुई. जिलाधिकारी छिरिड वाई भूटिया सहित जिले के तमाम वरीय प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कैंडल मार्च निकाला गया. इस कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में छात्र-छात्रओं और स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया. हाथों में जलती मोमबत्तियां लिए अम्बेडकर चौक से आगे बढ़ते हुए कारगिल चौक पहुंचे. इस दौरान पूरे माहौल में देशभक्ति, संवेदना और एकता का संदेश देखने को मिला.
कारगिल चौक पर कैंडल मार्च के पहुंचने के बाद मुख्य श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई. यहां विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले लोगों और विस्थापन का दंश झेलने वाले पीड़ितों की स्मृति में सभी ने दो मिनट का मौन रखा. जिला प्रशासन के अधिकारियों और उपस्थित लोगों ने पीड़ितों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके संघर्ष को नमन किया. कार्यक्रम के माध्यम से नई पीढ़ी को विभाजन के दर्दनाक इतिहास से परिचित कराने और उससे सीख लेने का संदेश दिया गया.
इस अवसर पर जिले वासियों को शांति और भाईचारे का संदेश देते हुए डीएम छिरिड वाई भूटिया ने कहा कि यह दिवस हमें इतिहास के उस काले अध्याय और विस्थापन की मानवीय त्रासदी की याद दिलाता है. हमें इस दर्दनाक इतिहास से सीख लेते हुए समाज में शांति, एकता और आपसी सद्भाव बनाए रखने का संकल्प लेना चाहिए, ताकि ऐसी विभीषिका दोबारा न दोहराई जा सके.