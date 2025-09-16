Jehanabad Vidhansabha Seat: बदले समीकरणों के बीच चुनावी जंग होगी दिलचस्प, युवाओं की उम्मीदें सबसे बड़ी कसौटी

Jehanabad Vidhansabha Election 2025: दरधा और यमुना नदी के संगम तट पर बसा जहानाबाद ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है. यह क्षेत्र स्वामी सहजानंद सरस्वती की कर्मभूमि और महर्षि च्यवन की तपोभूमि भी रहा है. हालांकि, हाल के दशकों में यह जिला नक्सली हिंसा और बड़े नरसंहारों जैसे घटनाओं के कारण सुर्खियों में रहा. अब जबकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, जहानाबाद की राजनीति फिर से करवट ले रही है.

आजादी के बाद लंबे समय तक जहानाबाद वामपंथी आंदोलन का गढ़ रहा. 1996 तक यहां सीपीआई का दबदबा रहा, लेकिन लालू प्रसाद यादव के उदय के साथ ही वामपंथ कमजोर पड़ गया. 2010 के चुनाव में यहां की तीनों सीटें जदयू ने जीतकर राजद का पूरा सफाया कर दिया था. हालांकि, 2015 में महागठबंधन के गठन के बाद यह क्षेत्र फिर से राजद के पाले में चला गया. फिलहाल जहानाबाद सीट पर आरजेडी के सुदय यादव विधायक हैं.

2018 में आरजेडी के दिग्गज नेता मुंद्रिका सिंह यादव के निधन के बाद हुए उपचुनाव में उनके बेटे सुदय यादव ने जीत हासिल की. 2020 में भी महागठबंधन ने इस सीट पर अपना कब्जा बनाए रखा. इस बार मुकाबला और कड़ा होने की संभावना है, क्योंकि जदयू और जनसुराज समेत कई दल अपनी-अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

जहानाबाद में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है. सिंचाई, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण सड़कों की बदहाली यहां के मतदाताओं के प्रमुख मुद्दे हैं. युवाओं की बड़ी आबादी रोजगार और बेहतर शिक्षा की मांग कर रही है, जबकि ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की कमी आज भी चुनावी बहस का हिस्सा है.

जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में यादव और भूमिहार समुदाय का दबदबा है, जो चुनावी परिणामों पर बड़ा असर डालता है. यहां कुल 3,06,074 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाता 1,60,542 और महिला मतदाता 1,45,529 हैं. जातीय समीकरण को देखते हुए दलों की रणनीति इन्हीं वर्गों के इर्द-गिर्द घूमती है.

आरजेडी से मौजूदा विधायक सुदय यादव एक बार फिर मैदान में उतर सकते हैं. उनके अलावा डॉ. शशि रंजन उर्फ पप्पू यादव, जिला परिषद सदस्य आभा रानी, संजय कुमार लालसे और अभिषेक रंजन उर्फ सोनू राधे के नाम भी चर्चा में हैं. जदयू से निरंजन केशव उर्फ प्रिंस और जनसुराज से अभिराम शर्मा इस बार ताल ठोक सकते हैं. हम पार्टी से चुन्नू शर्मा भी तैयारी कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें- दिलचस्प होगी जाले विधानसभा सीट की लड़ाई! समझिए 2025 का सियासी समीकरण

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!