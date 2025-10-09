Jehanabad: निगरानी विभाग ने घूस लेते डाटा ऑपरेटर को किया गिरफ्तार, दाखिल-खारिज के नाम पर मांगे थे पैसे

Jehanabad: जहानाबाद में निगरानी विभाग ने डाटा ऑपरेटर सतीश कुमार को 3 हजार रुपए घुस लेते गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई से अंचल कार्यालय के अन्य कर्मचारियों में हड़कंप मच गया. पीड़ित नीतीश कुमार ने बताया कि वे फरवरी महीने से इस काम के लिए लगातार अंचल कार्यालय के चक्कर काट रहे थे, लेकिन बिना रिश्वत दिए काम नहीं किया जा रहा था.
Jehanabad Crime News: जहानाबाद में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग ने एक और बड़ी कार्रवाई की है. विभाग ने एक डाटा ऑपरेटर सतीश कुमार को 3 हजार रुपये घुस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि जमीन के दाखिल-खारिज के नाम पर 15 हजार रुपए की मांग की थी, जिसमें आज तीन हजार रुपए घूस की पहली किस्त लेते निगरानी की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. मामला काको प्रखंड के अंचल कार्यालय का है.
कार्रवाई से कर्मचारियों में मचा हड़कंप
इस कार्रवाई से अंचल कार्यालय के अन्य कर्मचारियों में हड़कंप मच गया. इस मामले में निगरानी विभाग के डीएसपी मिथिलेश कुमार ने बताया कि खालिसपुर गांव निवासी नीतीश कुमार ने निगरानी विभाग के कार्यालय में लिखित आवेदन देकर यह शिकायत दर्ज कराया था और कहा था कि जमीन के दाखिल खारिज के लिए काको प्रखंड के अंचल कार्यालय में कार्यरत डाटा ऑपरेटर द्वारा 15 हजार रुपये घूस मांगा जा रहा है. शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग की टीम ने मामले की सत्यता की जांच की, जिसमें आरोपों की पुष्टि हो गई.
डाटा ऑपरेटर को रंगे हाथों दबोचा
इसके बाद टीम ने जाल बिछाया और पहली किस्त के रूप में 3 हजार रिश्वत लेते ही डाटा ऑपरेटर सतीश कुमार को रंगे हाथों दबोच लिया. पीड़ित नीतीश कुमार ने बताया वे फरवरी महीने से इस काम के लिए लगातार अंचल कार्यालय के चक्कर काट रहे थे, लेकिन बिना रिश्वत दिए काम नहीं किया जा रहा था. जिसके बाद वह इसकी शिकायत निगरानी विभाग से की, जहां आज निगरानी विभाग की टीम ने डाटा ऑपरेटर को घुस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. इधर कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे निगरानी विभाग के डीएसपी मिथिलेश कुमार ने बताया कि डाटा ऑपरेटर की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ की गई और आरोपी को पटना ले जाया जा रहा है, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया की जाएगी है.
रिपोर्ट: मुकेश कुमार, जहानाबाद
