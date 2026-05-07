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जहानाबाद में फूटा ग्रामीणों का गुस्सा: 5 साल से जलजमाव की समस्या को लेकर सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन

Jehanabad News: जहानाबाद के पिंजौर गांव में पिछले 5 वर्षों से जलजमाव की समस्या से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा.प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों ने जहानाबाद-शकुराबाद मुख्य मार्ग को जाम कर प्रदर्शन किया. सड़क पर ट्रैक्टर का हल और बांस-बल्ला लगाकर आवागमन पूरी तरह ठप कर दिया गया है.

 

Written By  Mukesh Kumar|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: May 07, 2026, 01:29 PM IST

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जहानाबाद में फूटा ग्रामीणों का गुस्सा: 5 साल से जलजमाव की समस्या को लेकर सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन
जहानाबाद में फूटा ग्रामीणों का गुस्सा: 5 साल से जलजमाव की समस्या को लेकर सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन

Jehanabad News: जहानाबाद जिले में पिछले पांच वर्षों से जलजमाव की गंभीर समस्या झेल रहे ग्रामीणों का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा. प्रशासनिक उदासीनता और लगातार अनदेखी से नाराज ग्रामीणों ने आज जहानाबाद-शकुराबाद मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर दिया. मामला परस बीघा थाना क्षेत्र के पिंजौर गांव के पास का है, जहां सड़क पर जलजमाव के कारण लोगों का जीवन नरकीय बन चुका है. ग्रामीणों ने सड़क के बीचों-बीच ट्रैक्टर का हल और बांस-बल्ला लगाकर आवागमन पूरी तरह ठप कर दिया. सड़क जाम होने से छोटे-बड़े वाहनों की लंबी कतार लग गई और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. ग्रामीणों का कहना है कि कई बार अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद अब तक समस्या का समाधान नहीं किया गया, जिससे मजबूर होकर उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा.

ग्रामीणों ने बताया कि सड़क पर इतना पानी जमा रहता है कि वहां से न तो चार पहिया वाहन गुजर पाते हैं और न ही दो पहिया वाहन. यहां तक कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है. सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को हो रही है. लोगों का कहना है कि बारिश के दिनों में स्थिति और भी भयावह हो जाती है तथा गांव का संपर्क लगभग टूट जाता है.

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आक्रोशित ग्रामीणों ने कहा कि वे मुख्यमंत्री के जनता दरबार से लेकर डीएम, बीडीओ और सीओ तक कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला. इससे पहले भी सड़क जाम किए जाने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कच्चा नाला बनवाकर पानी निकासी का भरोसा दिया था, लेकिन वह वादा भी अधूरा रह गया. अब अधिकारियों का कहना है कि पक्के नाले की फाइल पथ निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर कार्यालय में लंबित है, जिसके कारण काम शुरू नहीं हो पा रहा है.

इधर, सड़क जाम की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने-बुझाने में जुट गई. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लोगों में जलजमाव की समस्या को लेकर भारी नाराजगी है और संबंधित विभाग से बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है. वहीं ग्रामीणों की साफ मांग है कि जब तक पक्का नाला निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा, तब तक उनकी समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है. अब देखना होगा कि प्रशासन इस बार भी केवल आश्वासन देता है या पिंजौर गांव के लोगों को इस समस्या से वास्तविक राहत मिलती है।

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