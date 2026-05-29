Jehanabad Weather: जहानाबाद में बदला मौसम का मिजाज: भीषण गर्मी के बीच मूसलधार बारिश, वज्रपात का अलर्ट!

Jehanabad Weather: बिहार के जहानाबाद में लोगों को भीषण गर्मी और उमस से उस वक्त बढ़ी राहत मिली, जब सुबह-सुबह जिले में मानसून ने जोरदार दस्तक दी. शुक्रवार की सुबह अचानक मौसम का मिजाज बदला और देखते ही देखते आसमान में घने काले बादल छा गए. तेज हवाओं और मेघगर्जन के साथ मूसलधार बारिश ने गांव से लेकर शहर तक सबकुछ तरबतर कर दिया. आकाश में काले बादल का असर इतना था कि दिन में ही रात जैसा नजारा देखने को मिला. कई जगह वाहनों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा.

पिछले कई दिनों से जिले में पड़ रही चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल थे. हालत यह थी कि कूलर और पंखे भी राहत देने में नाकाम साबित हो रहे थे. हालांकि मानसून की पहली बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई और ठंडी हवाओं से मौसम काफी सुहावना हो गया. बारिश शुरू होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए और गर्मी से मिली राहत का आनंद लेते नजर आए.

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मानसून की इस पहली बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं. पानी की कमी और सूखे जैसे हालात के कारण किसान खेती को लेकर चिंतित थे. अब अच्छी बारिश होने से खेतों की तैयारी और धान के बिचड़े डालने के काम में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है. किसानों ने इस बारिश को खेती-किसानी के लिए बेहद लाभदायक और किसी वरदान से कम नहीं बताया है.

इधर मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. वज्रपात की आशंका को देखते हुए लोगों को खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है. प्रशासन ने बारिश और तेज हवाओं के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील करते हुए लोगों से सतर्क रहने को कहा है.