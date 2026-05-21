Jehanabad Weather: जहानाबाद में कुदरत का कहर, 41°C के पार पहुंचा पारा, आसमान से बरस रही आग

Jehanabad Weather: बिहार में कुदरत का कहर भीषण गर्मी के रूप में टूट रहा है. इसी कड़ी में जहानाबाद में पिछले कई दिनों से लगातार पड़ रही गर्मी और चिलचिलाती धूप से लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. जिले में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है. आसमान से बरसती आग और गर्म हवाओं व लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है. हालात ऐसे हैं कि दोपहर होते ही शहर की मुख्य सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है. लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं.

जो लोग मजबूरी में बाहर निकल रहे हैं, वे पूरी तरह चेहरे और शरीर को ढककर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है. गर्मी से बचने के लिए लोग गन्ने का जूस, ठंडाई और पेड़ों की छांव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन सूरज के तीखे तेवरों के आगे ये सारे उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं. राहगीरों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है, मजबूरी में घर से बाहर निकलना पड़ रहा है. गर्मी के कारण पसीना भी अधिक आ रहा है, जिससे बचने के लिए पेड़ की छांव और ठंडाई भी बेअसर साबित हो रही है.

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वहीं बढ़ती गर्मी का सीधा असर अब लोगों के स्वास्थ्य पर दिखने लगा है. जहानाबाद के सदर अस्पताल समेत निजी क्लीनिकों में मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी है. लू, तेज बुखार और डिहाइड्रेशन की शिकायतों के साथ बड़ी संख्या में लोग भर्ती हो रहे हैं. डॉक्टरों का कहना है कि यह मौसम बुजुर्गों और बच्चों के लिए सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण है.

इधर प्रशासन ने हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि बहुत जरूरी होने पर ही दोपहर में घर से बाहर निकलें. स्वास्थ्य विभाग ने सलाह दी है कि शरीर में पानी की कमी न होने दें और अधिक से अधिक तरल पदार्थों का सेवन करें. ऐसे में जी मीडिया लोगों से अपील करता है कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें.