/Jehanabad Weather: जहानाबाद में मौसम का यू-टर्न, सुबह ही छाया रात जैसा अंधेरा, तेज आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश

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Jehanabad Weather: जहानाबाद में आज गुरुवार (11 जून) की सुबह मौसम अचानक बदल गया. सबुह होते ही आसमान में घने काले बादल छा गए, जिससे दिन में ही रात जैसा नजारा दिखाई देने लगा. देखते देखते पूरे इलाके में तेज आंधी के साथ रिमझिम बारिश शुरू हो गई. बारिश होने के कारण सारे इलाके सराबोर हो गए.
पिछले कई दिनों से जहानाबद के लोगों को भीषण गर्मी और उमस से परेशानी झेल रहे लोगों के लिए आज की बारिश ने राहत दिया है. तापमान में गिरावट आने से लोगों ने राहत की सांस ली है. सड़कों, गलियों और बजारों में भी बारिश का असर साफ दिखाई दिया. सुबह की ठंडी हवाओं और बारिश ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी.
इस बारिश से किसानों में भी काफी खुशी का माहौल है. स्थानीय किसानों का कहना है कि लंबे समय से बारिश का इंतजार किया जा रहा था. अब खेतों में पर्याप्त नमी मिलने से धान का बिचड़ा डालने और खरीफ फसलों की तैयारी में असानी होगी. सूखी धरती को मिली नमी फसलों के लिए लाभदायक साबित होगी और कृषि कार्यों को गति मिलेगी.
वहीं मौसम में आए इस बदलाव को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. विभाग न तेज हवा, बारिश और संभावित व्रजपात को लेकर एहतियात बरतने का निर्देश दिया है. प्रशासन ने भी लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है. बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं किसानों के लिए भी उम्मीद की नई किरण लेकर आई है.