जलजमाव मुक्त होगा जहानाबाद, 11 करोड़ की सौगात और 318 करोड़ का बनेगा ड्रेनेज सिस्टम
Jehanabad News: नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने जहानाबाद के विकास के लिए 11 करोड़ 25 लाख रुपये की स्वीकृति दी और 318 करोड़ रुपये की लागत से ड्रेनेज सिस्टम निर्माण की घोषणा की.

Edited By:  Nishant Bharti|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 11, 2025, 04:16 PM IST

जहानाबाद: जहानाबाद को नगर विकास विभाग ने विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी है. नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने नगर परिषद और जिले की सभी नगर पंचायतों के लिए 11 करोड़ 25 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है. इस राशि से शहर की मूलभूत सुविधाओं में सुधार होगा और आम लोगों को राहत मिलेगी. रविवार को समाहरणालय के ग्रामप्लेक्स भवन में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री जीवेश मिश्रा ने विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया. इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें विभागीय योजनाओं की प्रगति की विस्तार से चर्चा की गई. मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी कार्य समय सीमा के भीतर पूरे हों, किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

मंत्री मिश्रा ने कहा कि जहानाबाद को जलजमाव की समस्या से पूरी तरह मुक्ति दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने घोषणा की कि 318 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण कराया जाएगा, जिससे अगले बरसात से पहले शहर में कहीं भी जलजमाव की समस्या नहीं रहेगी. इस दौरान उन्होंने नगर परिषद क्षेत्र के राजाबाजार मोहल्ला के निवासियों से माफी मांगते हुए कहा, “अगले बरसात में आपको जल कैदी नहीं बनना पड़ेगा.”

राजाबाजार रेलवे अंडरपास के निर्माण के लिए भी 45 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. मंत्री ने बताया कि यह परियोजना इलाके के यातायात और आवागमन को सुगम बनाएगी, साथ ही जलनिकासी की समस्या को भी दूर करेगी. कार्यक्रम में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा हुई. मंत्री मिश्रा ने कहा कि बिहार में बाढ़ की समस्या गंभीर होती जा रही है. मुख्यमंत्री स्वयं स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं. उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी को भी परेशानी न हो, इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं.

ये भी पढ़ें- सुपौल में पानी के दबाव से ग्रामीण पुलिया ध्वस्त, हजारों लोगों की आवाजाही ठप

इस अवसर पर जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय, पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार, स्थानीय विधायक, मेयर, डिप्टी मेयर सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे. उपस्थित नागरिकों ने मंत्री की घोषणाओं का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि इन योजनाओं के पूरा होने पर जहानाबाद की तस्वीर बदल जाएगी और लंबे समय से चली आ रही जलजमाव की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा.

इनपुट- मुकेश कुमार

