जहानाबाद में नशे के कारोबार का विरोध करने पर मारपीट, युवक ने खुद को किया लहूलुहान

जहानाबाद के नगर थाना क्षेत्र से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. श्याम नगर मोहल्ले में एक 18 वर्षीय युवक ने दोस्तों के साथ हुए विवाद और मारपीट के बाद कथित तौर पर गुस्से में आकर अपना ही गला काटकर जान देने की कोशिश की. इस घटना के बाद घायल युवक को अत्यंत नाजुक स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह मामला न केवल एक युवक के खौफनाक कदम से जुड़ा है, बल्कि इसके पीछे मोहल्ले में पनप रहे नशे के अवैध कारोबार और आपसी रंजिश की कहानी भी सामने आ रही है.

घटना की शुरुआत नगर थाना क्षेत्र के श्याम नगर मोहल्ले से हुई, जहाँ संजय साव का 18 वर्षीय पुत्र करण कुमार अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था. परिजनों के अनुसार, करण का उसके दोस्तों के साथ किसी बात को लेकर तीखा विवाद हो गया. बात इतनी बढ़ गई कि दोस्तों ने करण के साथ मारपीट शुरू कर दी. परिजनों का आरोप है कि इस मारपीट और अपमान से करण इतना क्षुब्ध और गुस्से में आ गया कि उसने पास रखे एक धारदार हथियार से अपने ही गले पर वार कर लिया. घर के लोगों ने जब लहूलुहान हालत में करण को देखा, तो उनके होश उड़ गए.

इस पूरे मामले में परिजनों ने एक बेहद गंभीर आरोप लगाया है. उनका कहना है कि मोहल्ले के ही कुछ युवक स्मैक जैसे घातक नशे को बेचने का काम करते हैं. करण अक्सर इस अवैध धंधे का विरोध करता था और उन युवकों को टोकता था. परिजनों का दावा है कि इसी विरोध के कारण उन युवकों ने करण को निशाना बनाया और उसके साथ मारपीट की. इसी प्रताड़ना और सामाजिक अपमान के कारण करण ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया. हालांकि, पुलिस इस दावे की सच्चाई का पता लगाने के लिए गहन छानबीन कर रही है.

घटना के तुरंत बाद परिजन घायल करण को लेकर आनन-फानन में जहानाबाद सदर अस्पताल पहुँचे. वहां प्राथमिक उपचार के दौरान डॉक्टरों ने देखा कि गले का घाव काफी गहरा है और अत्यधिक खून बह जाने के कारण उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए डॉक्टरों ने उसे तत्काल पटना के पीएमसीएच (PMCH) रेफर कर दिया है. इधर, नगर थाना पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है. पुलिस फिलहाल दो बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है: क्या यह मामला वाकई नशे के कारोबारियों के विरोध से जुड़ा है या इसके पीछे कोई छिपा हुआ पारिवारिक विवाद है? पुलिस का कहना है कि करण के होश में आने और उसका बयान दर्ज होने के बाद ही सच्चाई सामने आ पाएगी.

जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट