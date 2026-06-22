/भरत तिवारी को हथियार रखने की इजाजत किसने दी? एक बार फिर पुलिस के समर्थन में आगे आए जीतन राम मांझी

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भोजपुर में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर मामले ने राज्य समेत पूरे देश में एक गंभीर बहस छेड़ दी है. वहीं, जहानाबाद पहुंचे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस घटना का पुरजोर समर्थन करते हुए पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराया है. मांझी ने इस मामले में उठ रहे 'मानसिक रूप से अस्थिर' होने के दावों पर कड़ा रुख अपनाते हुए कई सवाल खड़े किए हैं. जीतन राम मांझी ने कहा कि यदि संबंधित व्यक्ति वास्तव में मानसिक रूप से अस्थिर था, तो उसके पास रिवॉल्वर जैसे घातक हथियार का होना ही अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है.
हथियार रखने की इजाजत किसने दी?
उन्होंने कहा कि उसे यह हथियार रखने की इजाजत किसने दी? इसे उससे तुरंत ले लिया जाना चाहिए था. मांझी ने इसके लिए सीधे तौर पर उसके परिवार को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया कि परिवार के सदस्यों ने न केवल उसे यह हथियार रखने दिया, बल्कि जान-बूझकर उसे उकसाया और गलत दिशा में बढ़ावा दिया. केंद्रीय मंत्री ने पुलिसकर्मियों की सुरक्षा पर भी जोर देते हुए कहा कि यदि वह व्यक्ति पुलिसकर्मियों की हत्या कर देता, तो क्या वह स्थिति स्वीकार्य होती? उन्होंने सवाल किया कि अक्सर पुलिस पर हमले होते हैं और कई बार उनकी जान भी चली जाती है, क्या वह सब जायज है?
'वहां जो एनकाउंटर हुआ, वह सही था'
मांझी के अनुसार, अगर पुलिस अपनी रक्षा में या कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल का प्रयोग करती है, तो उसे गलत ठहराना उचित नहीं है. उन्होंने दोहरे मापदंडों पर प्रहार करते हुए कहा कि यदि पुलिसकर्मी मारे जाएं तो समाज चुप रहता है, लेकिन जब एनकाउंटर जैसी कार्रवाई होती है तो उसका विरोध किया जाता है. मांझी ने स्पष्ट किया कि हम बस इतना कह रहे हैं कि वहां जो एनकाउंटर हुआ, वह सही था.