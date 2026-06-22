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भरत तिवारी को हथियार रखने की इजाजत किसने दी? एक बार फिर पुलिस के समर्थन में आगे आए जीतन राम मांझी

जीतन राम मांझी एक बार फिर पुलिस के समर्थन में आ गए हैं. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि भरत तिवारी को हथियार रखने की इजाजत किसने दी? साथ ही, उन्होंने ये भी कहा कि अक्सर पुलिस पर हमले होते हैं और कई बार उनकी जान भी चली जाती है, क्या वह सब जायज है?

Written ByMukesh KumarEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 22, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 02:16 PM IST
भरत तिवारी को हथियार रखने की इजाजत किसने दी? एक बार फिर पुलिस के समर्थन में आगे आए जीतन राम मांझी
Image Credit: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी (फाइल फोटो)

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Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

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