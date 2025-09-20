Bihar Politics: इन विधानसभा सीटों पर जीतन राम मांझी की पार्टी चुनावी तैयारी में जुटी, दिया ये संकेत

Jehanabad News: बिहार की सियासत में जब-जब चुनावी सुगबुगाहट तेज होती है, तब-तब जहानाबाद खास चर्चा में आ जाता है. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है. जहानाबाद की राजनीति में अचानक हलचल तब और तेज हो गई जब हम पार्टी (सेक्युलर) पर ऊपर से विशेष निर्देश मिलने की बात सामने आई. इससे जिले की राजनीति में नए समीकरण बनने की अटकलें शुरू हो गई हैं. हम पार्टी के जिलाध्यक्ष मनीष शर्मा ने पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह संकेत दिए कि पार्टी की नजरें जहानाबाद सीट पर खास तौर पर टिकी हुई हैं.

मनीष शर्मा ने कहा कि हम पार्टी सभी सीटों पर तैयारी कर रही है, लेकिन जहानाबाद को लेकर विशेष रणनीति बनाई जा रही है. मनीष शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर पार्टी हाईकमान की मंजूरी मिलती है तो जहानाबाद सीट से पार्टी के लोकप्रिय नेता रितेश उर्फ चुन्नू शर्मा को उम्मीदवार बनाया जाएगा.

आगे उन्होंने कहा कि चुन्नू शर्मा लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं, जनता से जुड़े हैं और पार्टी के लिए निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं. उन्होंने अपनी मेहनत से यह साबित किया है कि वे इस सीट के मजबूत दावेदार हैं. बिहार की राजनीति में अकसर प्रत्याशियों के नाम को लेकर लंबे समय तक सस्पेंस बना रहता है. मनीष शर्मा ने कहा कि बहुत जल्द सभी राजनीतिक सस्पेंस से पर्दा उठ जाएगा और जनता को एक मजबूत विकल्प मिलेगा.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनीष शर्मा ने पार्टी के प्रदेश स्तर पर चल रही बयानबाजी पर भी प्रतिक्रिया दी और स्पष्ट किया कि हम पार्टी फिलहाल जहानाबाद, मखदुमपुर और घोसी सीटों पर सक्रिय तैयारी कर रही है. मगर, जहानाबाद में हम सबसे मजबूत स्थिति में हैं. बस अब हरी झंडी मिलने की देरी है.

उन्होंने आगे कहा कि जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ता अभियान मोड़ में हैं. बूथ स्तर से लेकर सोशल मीडिया तक, हर मोर्चे पर रणनीति बनाई जा रही है. हम पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हैं और इस बार का चुनाव नया बदलाव लाने वाला होगा.

