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Jehanabad News: शहीद के मां-बाप रोते रह गए, 21 लाख लेकर चली गई मंगेतर, अब पिता ने रक्षा मंत्री से लगाई मदद की गुहार

असम के जोरहाट में वायुसेना विमान हादसे में शहीद हुए जहानाबाद के फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार के माता-पिता ने सरकारी सहायता राशि के वितरण पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पिता अमरेंद्र शर्मा का कहना है कि हुलासगंज के अंचल अधिकारी ने उन्हें बिना कोई सूचना दिए, 21 लाख रुपये की आर्थिक मदद का चेक शुभम की कथित पत्नी श्रेया राय को सौंप दिया.

Written ByMukesh KumarEdited By:Saurabh Jha
Published: Jun 18, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 04:55 PM IST
Jehanabad News: शहीद के मां-बाप रोते रह गए, 21 लाख लेकर चली गई मंगेतर, अब पिता ने रक्षा मंत्री से लगाई मदद की गुहार
Image Credit: असम विमान हादसे में शहीद हुए फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पिता ने रक्षा मंत्री से मदद की गुहार लगाई

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Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

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