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देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों के परिवारों को जहां पूरा देश नमन करता है, वहीं असम के जोरहाट में हुए वायुसेना के विमान हादसे में शहीद हुए फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार के घर से एक बेहद भावुक और झकझोर देने वाली खबर सामने आ रही है. जहानाबाद के हुलासगंज प्रखंड के बनवरिया गांव में रहने वाले शुभम की शहादत के बाद उनके बुजुर्ग माता-पिता न सिर्फ बेटे के जाने के गम में डूबे हैं, बल्कि अब सरकारी व्यवस्था और अपनों के व्यवहार ने उनके जख्मों को और गहरा कर दिया है. शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार के पिता अमरेंद्र उर्फ पप्पू शर्मा ने सरकार की ओर से दी गई 21 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं.
बेहद गरीब परिवार से आने वाले अमरेंद्र शर्मा का आरोप है कि हुलासगंज के अंचल अधिकारी ने उन्हें बिना कोई जानकारी दिए, यह सहायता राशि शुभम की कथित पत्नी श्रेया राय को सौंप दी. शहीद के पिता ने बताया कि हम काफी गरीब हैं, शुभम ही हमारे पूरे परिवार का इकलौता सहारा था. सरकार शहीदों के परिवारों की मदद करती है, लेकिन हमें उससे भी वंचित कर दिया गया. अगर शुभम ने श्रेया से सच में शादी की थी, तो वह मेरी बहू है और हकदार भी है. लेकिन पत्नी होने का फर्ज भी तो निभाना चाहिए था. बेटे के श्राद्धकर्म से पहले ही वह चेक लेकर अपने शहर चली गई. उसने या सीओ साहब ने हमें एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा. दोनों ने हमारे साथ धोखा किया है.
पिता ने बताया कि शुभम और आजमगढ़ की रहने वाली श्रेया राय एक-दूसरे से प्रेम करते थे. दोनों की शादी इसी साल नवंबर में होनी तय थी, लेकिन घर में दादी के निधन के कारण इसे वर्ष 2027 की होली तक के लिए टाल दिया गया था. परिवार का कहना है कि उन्हें दोनों की किसी कोर्ट मैरिज की आधिकारिक जानकारी नहीं थी. शुभम की शहादत की खबर पाकर श्रेया गांव पहुंचीं, अंतिम संस्कार में भी शामिल हुईं, लेकिन उसके तुरंत बाद सहायता राशि का चेक लेकर वापस लौट गईं.
लाचार पिता ने अब सीधे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से गुहार लगाई है. पीड़ित परिवार ने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच हो और बुजुर्ग माता-पिता को उचित आर्थिक सहायता दी जाए ताकि वे इस कठिन समय में अपना जीवन बसर कर सकें. बुढ़ापे के इकलौते सहारे के चले जाने के बाद अब इस पीड़ित परिवार के सामने भरण-पोषण का बड़ा संकट खड़ा हो गया है.