बेहद गरीब परिवार से आने वाले अमरेंद्र शर्मा का आरोप है कि हुलासगंज के अंचल अधिकारी ने उन्हें बिना कोई जानकारी दिए, यह सहायता राशि शुभम की कथित पत्नी श्रेया राय को सौंप दी. शहीद के पिता ने बताया कि हम काफी गरीब हैं, शुभम ही हमारे पूरे परिवार का इकलौता सहारा था. सरकार शहीदों के परिवारों की मदद करती है, लेकिन हमें उससे भी वंचित कर दिया गया. अगर शुभम ने श्रेया से सच में शादी की थी, तो वह मेरी बहू है और हकदार भी है. लेकिन पत्नी होने का फर्ज भी तो निभाना चाहिए था. बेटे के श्राद्धकर्म से पहले ही वह चेक लेकर अपने शहर चली गई. उसने या सीओ साहब ने हमें एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा. दोनों ने हमारे साथ धोखा किया है.