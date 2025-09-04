Jehanabad News: कर्मा विसर्जन बना काल! पानी में डूबने से 4 लोगों की मौत

Jehanabad News: बड़ी खबर बिहार के जहानाबाद से है, जहां चार अलग-अलग जगहों पर पानी मे डूबने से एक युवती समेत चार लोगों की मौत हो गयी. पहली घटना काको थाना क्षेत्र के जोलहा बीघा गांव की है, जहां कर्मा के मूर्ति विसर्जन के दौरान वह आहार के डूब गई, जिससे उसकी मौत हो गई. मृतक उपेंद्र बिंद की 18 वर्षीय पुत्री ज्योति कुमारी बतायी जाती है. जबकि दूसरी घटना घोसी थाना क्षेत्र के खिरौटी गांव की है, जहां कर्मा के मूर्ति विसर्जन के दौरान एक 11 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: देश में पहली बार बंद का आयोजन कब हुआ था, राजा-महाराजाओं के समय कैसे होता था विरोध?

मृतक बच्चा रौशन कुमार बताया जाता है. परिजनों ने बताया कि वह गांव के महिलाओं के साथ कर्मा का मूर्ति विसर्जन करने फल्गु नदी में गया था. जहां नहाने के दौरान वह पानी मे डूबने लगा. बच्चे को डूबता देख गांव की चार-पांच महिलाएं उसे बचाने के लिए नदी में कूद गई और वे लोग भी डूबने लगी. गांव के अन्य महिलाओं ने साड़ी के सहारे पांचों महिलाओं को तो किसी तरह बचा लिया लेकिन बच्चा नदी की गहराई में समा गया. जिससे उसकी मौत हो गयी. तीसरी घटना परस बीघा थाना क्षेत्र के बेलदारी बीघा गांव की है. जहां आहार में डूबने से एक मजदूर की मौत हो गयी.

Add Zee News as a Preferred Source

मृतक 60 वर्षीय मजदूर सुदामा बिंद बताया जाता है. चौथी घटना शकुराबाद थाना क्षेत्र के बढ़ौना गांव की है, जहां पानी मे डूबने से 40 वर्षीय एक युवक की मौत हो गयी. मृतक युवक भरत यादव बताया जाता है. स्थानीय लोगो की मदद से चारो शवो को बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है. जहां उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. वहीं इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. इस संबंध में डॉक्टर ने बताया कि चार अलग अलग जगहों पर पानी में डूबने से एक लड़की समेत चार लोगों की मौत हुई है. फिलहाल सभी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. इधर घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी है.

इनपुट- मुकेश कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!