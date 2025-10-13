Jehanabad News: 'जो राजपूतों की बात करेगा, वोट वही पाएगा', बिहार विधानसभा चुनाव से पहले करणी सेना ने भरी हुंकार

बिहार विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे विभिन्न सामाजिक संगठनों की सक्रियता भी बढ़ने लगी है. इसी क्रम में श्रीराजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना जहानाबाद पहुंचे और एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया. उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में राजपूत समाज किसी के बहकावे में नहीं आएगा, बल्कि जो राजपूतों की बात करेगा, समाज उसी को वोट देगा. बिहार चुनाव की ताजातरीन खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

मकराना ने कहा कि करणी सेना की मुख्य मांग है कि ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) को लेकर जो जटिलताएं हैं, उन्हें दूर किया जाए. उन्होंने मांग की कि ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण राजस्थान की तर्ज पर किया जाए और केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों स्तर पर इसे लागू किया जाए. साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग को नौकरी में 40 वर्ष की उम्र तक छूट दी गई है, वैसे ही राजपूतों को भी यह छूट मिलनी चाहिए.

उन्होंने आगे कहा कि बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण में सबसे अधिक जमीन राजपूत समाज के लोगों की गई है. इसलिए हमारी मांग है कि एयरपोर्ट का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर “वीर कुंवर सिंह एयरपोर्ट” रखा जाए. उन्होंने कहा कि यह न केवल राजपूत समाज के लिए बल्कि बिहार की अस्मिता के लिए भी गर्व की बात होगी.

मकराना ने भोजपुरी अभिनेता और नेता पवन सिंह के मामले पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि पवन सिंह को षड्यंत्र के तहत चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है और कई योग्य युवाओं को टिकट नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि वह आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए अपने कुछ साथियों के साथ गांव-गांव जाकर राजपूत समाज के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि आज कई राजपूत दिग्गजों के टिकट षड्यंत्र के तहत काटे जा रहे हैं, जो भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है. मकराना ने चेतावनी दी कि अगर विधानसभा चुनाव में राजपूत समाज को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो समाज अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने से पीछे नहीं हटेगा.

मकराना ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो दल 400 पार का दावा कर रहा था, उसे राजपूत समाज ने “औकात दिखाते हुए” 240 सीटों तक सीमित कर दिया. उन्होंने साफ कहा कि अगर इस बार भी बिहार विधानसभा चुनाव में समाज की अनदेखी हुई, तो वही गलती दोहराई जाएगी.

इनपुट- मुकेश कुमार

