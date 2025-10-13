Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2960544
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

Jehanabad News: 'जो राजपूतों की बात करेगा, वोट वही पाएगा', बिहार विधानसभा चुनाव से पहले करणी सेना ने भरी हुंकार

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर श्रीराजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना जहानाबाद पहुंचे. उन्होंने कहा कि इस बार राजपूत समाज सिर्फ उसी पार्टी को समर्थन देगा जो उनकी समस्याओं को प्राथमिकता देगी.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 13, 2025, 11:38 PM IST

Trending Photos

जहानाबाद में बोले महिपाल सिंह मकराना
जहानाबाद में बोले महिपाल सिंह मकराना

बिहार विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे विभिन्न सामाजिक संगठनों की सक्रियता भी बढ़ने लगी है. इसी क्रम में श्रीराजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना जहानाबाद पहुंचे और एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया. उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में राजपूत समाज किसी के बहकावे में नहीं आएगा, बल्कि जो राजपूतों की बात करेगा, समाज उसी को वोट देगा. बिहार चुनाव की ताजातरीन खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

मकराना ने कहा कि करणी सेना की मुख्य मांग है कि ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) को लेकर जो जटिलताएं हैं, उन्हें दूर किया जाए. उन्होंने मांग की कि ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण राजस्थान की तर्ज पर किया जाए और केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों स्तर पर इसे लागू किया जाए. साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग को नौकरी में 40 वर्ष की उम्र तक छूट दी गई है, वैसे ही राजपूतों को भी यह छूट मिलनी चाहिए.

उन्होंने आगे कहा कि बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण में सबसे अधिक जमीन राजपूत समाज के लोगों की गई है. इसलिए हमारी मांग है कि एयरपोर्ट का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर “वीर कुंवर सिंह एयरपोर्ट” रखा जाए. उन्होंने कहा कि यह न केवल राजपूत समाज के लिए बल्कि बिहार की अस्मिता के लिए भी गर्व की बात होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

मकराना ने भोजपुरी अभिनेता और नेता पवन सिंह के मामले पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि पवन सिंह को षड्यंत्र के तहत चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है और कई योग्य युवाओं को टिकट नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि वह आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए अपने कुछ साथियों के साथ गांव-गांव जाकर राजपूत समाज के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि आज कई राजपूत दिग्गजों के टिकट षड्यंत्र के तहत काटे जा रहे हैं, जो भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है. मकराना ने चेतावनी दी कि अगर विधानसभा चुनाव में राजपूत समाज को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो समाज अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने से पीछे नहीं हटेगा.

मकराना ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो दल 400 पार का दावा कर रहा था, उसे राजपूत समाज ने “औकात दिखाते हुए” 240 सीटों तक सीमित कर दिया. उन्होंने साफ कहा कि अगर इस बार भी बिहार विधानसभा चुनाव में समाज की अनदेखी हुई, तो वही गलती दोहराई जाएगी.

इनपुट- मुकेश कुमार

ये भी पढ़ें- चुनाव से पहले जहानाबाद पुलिस अलर्ट, जांच के दौरान ₹3.99 लाख नकद बरामद

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar Assembly Election 2025Jehanabad newsbihar chunav 2025

Trending news

Bihar Assembly Election 2025
'जो राजपूतों की बात करेगा, वोट वही पाएगा', चुनाव से पहले करणी सेना ने भरी हुंकार
Sharjeel Imam
शरजील इमाम की वो तक़रीर, जिससे सन्न रह गया था पूरा देश!
Bagaha News
बगहा में किसानों को मारने वाले बाघ का सफल रेस्क्यू, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस
Bagaha News
बगहा में हुआ भीषण सड़क हादसा, ट्रक और बोलेरो की भीषण टक्कर में दो लोगों की मौत
Sharjeel Imam
कौन है शरजिल इमाम, जिसने बिहार चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली की कोर्ट से मांगी जमानत?
Tej Pratap Yadav
तेज प्रताप वाले जनशक्ति जनता दल ने किस सीट से किसको दिया​ टिकट, देखें पूरी लिस्ट
Sharjeel Imam
बिहार चुनाव में उतर सकता है दिल्ली दंगों का आरोपी शरजिल इमाम!
bihar chunav 2025
PK Effect: ओबीसी- 38 तो मुसलमान- 21, प्रशांत किशोर आखिरकार किसका गेम बिगाड़ेंगे?
Bihar News
रणजी ट्राफी में हुई फूल बेचने वाले के बेटे की एंट्री, प्रर्दशन से लोगों का जीता दिल
Bihar Election 2025
महुआ से मैदान में कूदेंगे तेज प्रताप, महागठबंधन की 21 मजबूत सीटों पर उतारे प्रत्याशी