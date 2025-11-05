Advertisement
पंडारक कांड का असर इतना व्यापक है कि आज पूरा मोकामा ‘अनंतमय’ हो चुका है: ललन सिंह

Bihar Chunav 2025: जहानाबाद की रैली में जदयू नेता ललन सिंह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और मोकामा से अनंत सिंह की अब तक की सबसे बड़ी जीत का दावा किया. वायरल वीडियो पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया. साथ ही राहुल गांधी और महागठबंधन पर भी तीखे प्रहार किए और जनता से एनडीए उम्मीदवार को भारी मतों से जिताने की अपील की.

 

Written By  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 05, 2025, 05:50 PM IST

Bihar Chunav 2025: बिहार के जहानाबाद सीट से एनडीए प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के समर्थन में मतदाताओं को संबोधित करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री एवं जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने राजाबाजार में आयोजित आमसभा में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. इस दौरान उन्होंने मोकामा विधानसभा सीट को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि मोकामा के लोकप्रिय नेता अनंत सिंह इस बार अब तक के सभी चुनावों से अधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज करेंगे. ललन सिंह ने कहा कि अनंत सिंह अब तक जितने वोटों से जीतते आए हैं, इस बार उससे कहीं ज्यादा वोटों से जनता उन्हें विजयी बनाएगी. उन्होंने कहा कि पंडारक की घटना का असर इतना व्यापक है कि पूरा मोकामा आज घर-घर, गली-गली और यहां तक कि बच्चा-बच्चा ‘अनंतमय’ हो गया है.

सभा में मंत्री ने हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो पर सफाई दी, जिसमें उन पर दलितों को वोट देने से रोकने का आरोप लगाया गया था. उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो आधा-अधूरा है और उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है. ललन सिंह ने स्पष्ट किया कि मैंने कहा था कि राजद के एक दबंग नेता हैं, जो गरीबों को वोट देने से रोकते हैं. इसलिए लोगों से अपील की थी कि ऐसे लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दें. यदि वे हाथ-पैर जोड़ें, तो उन्हें वोट दिलाकर वापस घर भेज दें ताकि आराम कर सकें. लेकिन बीच का हिस्सा निकालकर इसे गलत तरीके से ट्वीट किया गया और राजनीतिक रूप से भ्रम फैलाने की कोशिश की गई.

ललन सिंह ने इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी करारा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कभी संविधान की किताब लेकर घूमते हैं और अब घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. चोर मचाए शोर वाली कहावत राहुल गांधी पर सटीक बैठती है. जो लोग वोट चोरी करते पकड़े जा रहे हैं, वही अब चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं. सभा में उन्होंने जहानाबाद से महागठबंधन प्रत्याशी राहुल शर्मा और उनके पिता, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि दोनों ने उनसे झूठ बोला और बाद में लालू यादव की पार्टी में जाकर राजद का लालटेन थाम लिया.

अपने संबोधन में ललन सिंह ने लालू-राबड़ी शासनकाल को याद करते हुए कहा कि उस दौर में शाम होते ही लोग घरों से निकलने से डरते थे कि कहीं राजद के लुच्चे-लफंगे क्या कर दें. उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी, तब जाकर बिहार में कानून-व्यवस्था स्थापित हुई और शांति का माहौल लौटा. आज बिहार विकास के मार्ग पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, हर जगह शांति और सद्भाव है. उन्होंने अंत में जहानाबाद की जनता से अपील की कि वे एनडीए प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि बिहार में विकास की गति लगातार जारी रहे.

इनपुट: मुकेश कुमार

